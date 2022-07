Zelenski califica el bombardeo contra una prisión de «crimen de guerra deliberado» y Rusia afirma que se realizó con armas ucranianas

El gigante ruso Gazprom ha anunciado este sábado que suspende el suministro de gas a Letonia, en medio de las tensiones entre rusos y occidentales por la guerra de Ucrania y las sanciones europeas contra Rusia.

En el campo de batalla, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear una cárcel en la que se encontraban prisioneros de guerra en territorio controlado por los separatistas prorrusos, un ataque que según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dejó más de 50 muertos y constituye «un crimen de guerra». El Ministerio ruso de Defensa afirma que el ataque se llevó a cabo con misiles de largo alcance suministrados a Ucrania por Estados Unidos.Actualizar narración16:07

Líbano incauta un buque que transportaba cereales ucranianos «robados»

Un fiscal libanés ordenó este sábado la incautación de un buque con bandera siria que atracó en un puerto del norte del país con una carga de cereales ucranianos presuntamente robados, según la embajada de Ucrania en Beirut.

Las autoridades ucranianas acusan de manera regular a Rusia de robar sus cosechas en las zonas ocupadas para consumo interno o venderlas en el extranjero de forma ilegal.

En Beirut, el fiscal Ghassan Oueidat pidió a la policía que investigara el caso del barco «Laodicea», anclado en el puerto de Trípoli, al norte de Líbano, señaló a la AFP un responsable de la justicia.Compartir en Twitter15:38

EE.UU. promete que Rusia rendirá cuentas por la muerte de 50 prisioneros ucranianos

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, transmitió a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, sus condolencias por la muerte de 50 prisioneros ucranianos en una cárcel de la autoproclamada República Popular de Donetsk y prometió que Washington hará que Moscú rinda cuentas por sus «atrocidades».

La conversación entre Blinken y Kuleba se produjo ayer viernes después de que se conociera el ataque contra la prisión, situada en la localidad de Yelenovka (también conocida como Olenivka, en ucraniano), informó en un comunicado este sábado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Durante la llamada, según Price, Blinken «reafirmó el compromiso de Estados Unidos para que Rusia rinda cuentas por las atrocidades que sus fuerzas han cometido contra el pueblo de Ucrania».

El ataque provocó 40 fallecidos, según las estimaciones de Ucrania, aunque tanto Washington como Moscú cifran en 50 los prisioneros que perdieron la vida.

Ucrania responsabiliza a mercenarios de la compañía militar privada rusa Wagner. Mientras tanto, Rusia y los separatistas prorrusos culpan a Kiev y Washington al asegurar que el ataque fue perpetrado con misiles HIMARS suministrados por EE.UU. al Ejército ucraniano, informa Efe.Compartir en Twitter15:25

Rusia culpa a Kiev y Estados Unidos de la matanza en la cárcel de Donetsk

Rusia responsabilizó este sábado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a Estados Unidos de la «matanza» de medio centenar de prisioneros ucranianos en una cárcel de Donetsk, mientras Kiev demandó a la ONU una investigación internacional y acusó a mercenarios rusos de estar detrás del «acto de terrorismo».

«Toda la responsabilidad política, penal y moral por la sangrienta matanza contra los ucranianos recae personalmente en Zelenski, su régimen criminal y quien le apoya, Washington«, aseguró en un comunicado Ígor Konashénkov, portavoz ruso de Defensa. Moscú confirmó hoy la muerte de 50 de los 193 prisioneros ucranianos que se encontraban en la penitenciaría, entre los que figurarían miembros del batallón ultranacionalista Azov, considerados «nazis» por las autoridades rusas, informa Efe.Compartir en Twitter13.19

La compañía letona anuncia una compra de gas ruso de proveedor distinto de Gazprom tras el corte del suministro

La compañía de gas letona Latvijas Gaze (LG) ha sido objeto de críticas en Letonia tras anunciar que está comprando gas de Rusia de una empresa que no es Gazprom, poco antes de que la compañía estatal rusa diera a conocer la interrupción del suministro al país báltico.

Aigars Kalvitis, presidente del consejo directivo de LG, anunció este viernes en un comunicado que la empresa «está comprando gas de otros proveedores, pagando en euros tal y como lo requiere el marco regulatorio en vigor en Letonia«.

Agregó que no se están produciendo negocios con Gazprom ya que no es posible realizar pagos en rublos, tal y como requiere Moscú.

El comunicado también destaca que LG «no es el único importador de gas natural en la región báltica que está comprando y recibiendo gas natural de Rusia«, con lo que apunta según los medios locales a que LG está obteniendo el gas a través de un intermediario.

«Según las enmiendas a la Ley de Energía en vigor desde el 28.07.2022, el suministro de gas natural de Rusia se prohibirá el 01.01.2023. Hasta esa fecha, el suministro está permitido,» concluye el comunicado de LG. Informa EfeCompartir en Twitter12.09

Rusia prohíbe la entrada de 32 funcionarios y periodistas neozelandeses

Rusia ha anunciado este sábado que prohibirá la entrada a su territorio de 32 funcionarios y periodistas neozelandeses, en respuesta a medidas similares tomadas por Nueva Zelanda contra Moscú a causa de la guerra en Ucrania.

Entre los sancionados se encuentran el alcalde de Wellington, Andrew John Whitfield Foster, el alcalde de Auckland, Philip Bruce Goff, el comodoro Garin Golding, comandante de las Fuerzas Navales de Nueva Zelanda, y las periodistas Kate Green y Josie Pagani (The Dominion Post), ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

Esta decisión se toma «en respuesta a las sanciones del gobierno de Nueva Zelanda que afectan a cada vez más ciudadanos rusos», especifica la nota de prensa. Informa Afp

12.03

Al menos un muerto tras varios ataques de Rusia en el sur y este de Ucrania

Rusia ha atacado varias localidades en el sur y este de Ucrania, y ha causado la muerte de al menos una persona en Mikolaiv y destruido una escuela en Járkov, han anunciado este sábado las autoridades ucranianas.

Un civil ha fallecido y otros seis resultaron heridos tras un bombardeo durante la madrugada del sábado en una zona residencial de Mikolaiv, donde varios edificios han sufrido daños, ha explicado el gobernador regional Vitali Kim en Telegram.

En Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, tres misiles S-300 han golpeado también de madrugada un centro educativo que se ha incendiado, ha notificado el alcalde la ciudad, Igor Terekhov. El edificio principal ha quedado destruido, según Terekhov, que ha publicado fotografías de la escuela en llamas también en su canal de Telegram. Hasta el momento, se desconoce si hay víctimas mortales.

El gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov, ha precisado que al menos cinco misiles S-300 han caído durante la noche en la ciudad. Informa AfpCompartir en Twitter11.56

La guerra de Ucrania continúa con fuertes combates en varias zonas del país

El portavoz del Ejército de Ucrania ha confirmado este sábado que los combates continúan en varias partes del país. En la dirección de Siversk, el ejército ruso ha golpeado infraestructuras con artillería de cañón y cohetes, ha dicho Oleksandr Shtupun.

Se han registrado bombardeos en las regiones de Járkov, Kramatorsk y Sloviansk. En el área de Bakhmut, Rusia ha atacado la infraestructura militar y civil, mientras continúan los combates cerca de Semihirya, Zaytsevo y Vershyni, ha informado Shtupun. Informa APCompartir en Twitter11.30

La inteligencia británica: «Moscú está presionando a las zonas ocupadas para convocar los referéndums de adhesión a Rusia este año»

«Es probable que Ucrania haya repelido con éxito los ataques rusos cerca de la ciudad de Donetsk, en el Donbás«, ha informado este sábado el Ministerio de Defensa británico en Twitter, que cita a su Inteligencia. «En el área de Jersón, las fuerzas armadas rusas probablemente han construido dos puentes de barcas y un sistema de transbordadores para compensar los daños en los puentes tras los ataques recientes»

«En todos los territorios recientemente ocupados en el sur de Ucrania las autoridades instaladas por Rusia probablemente estén bajo una presión cada vez mayor de Moscú para consolidar el control sobre la región y prepararse para los referéndums sobre la adhesión a Rusia durante el transcurso del año», afirma Reino Unido. «Probablemente, las autoridades locales estén obligando a la población a revelar sus datos personales para poder componer las listas electorales».Compartir en Twitter11.17

La izquierda italiana: «Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi»

La crisis italiana que ha propiciado la caída de Mario Draghi y la convocatoria de elecciones el próximo 25 de septiembre añade un giro inesperado del guión, al entrar en escena un actor polémico: Moscú.

«[Matteo Salvini] explica las relaciones entre la Liga y el Kremlin. Queremos saber si fue Putin quien derrocó al Gobierno de Draghi». Los líderes y partidos del centroizquierda piden al unísono a Salvini que aclare lo publicado por el periódico ‘La Stampa’, que conecta la quiebra de confianza en Draghi con el Gobierno ruso. El más contundente con esta petición fue el secretario del Partido Demócrata, Enrico Letta. Tanto Letta como Matteo Renzi esperan «una investigación inmediata por parte de Copasir [el Comité parlamentario para la seguridad de la República]».



Lee la información completa de Adriana LogroscinoCompartir en Twitter10.38

Ucrania pide a la ONU y a Cruz Roja que investiguen el ataque a una prisión con 50 muertos

Las autoridades ucranianas han pedido a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que investiguen el ataque contra una cárcel de la autoproclamada República de Donetsk en el que murieron 50 prisioneros de guerra ucranianos.

Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, los servicios de seguridad y el Defensor del Pueblo de Ucrania solicitaron el viernes en un comunicado conjunto que estas organizaciones envíen representantes para esclarecer la «masacre».

«El bombardeo es un cínico acto de terrorismo por parte de la Federación Rusa, una provocación militar y una clásica operación de falsa bandera con el propósito de ocultar crímenes de guerra, desacreditar a las fuerzas armadas ucranianas e incrementar las tensiones en la sociedad ucraniana», afirmaron.

El comunicado negó una vez más que Ucrania estuviera detrás del ataque contra la prisión, situada en la localidad de Yelenovka (también conocida como Olenivka, en ucraniano), ya que el Ejército ucraniano dispone de «equipamiento suficiente» para «identificar sus blancos» con precisión, argumentaron.

El hecho de que los prisioneros fueran trasladados a las instalaciones de esa localidad poco antes del ataque, así como la ausencia de hostilidades en ese emplazamiento, demuestran que se trata de una eliminación premeditada, afirmó el comunicado. Informa EfeCompartir en Twitter10.22

Los ucranianos que huyeron a territorio enemigo: «Nadie pidió a Rusia que nos salvase»

«Mis últimos días en Mariupol transcurrieron de la misma manera que el último mes: sin teléfono, no había agua, ni electricidad, ni gas. Ni una sola tienda funcionaba. Los proyectiles impactaron repetidamente contra mi apartamento y no quedó nada de él. Y un día, cuando salí a la calle y vi una ciudad completamente destruida y quemada, me di cuenta de que no tenía sentido quedarme en ella». Con los soldados rusos a las puertas, Igor afrontó la elección más difícil: morir en tu ciudad o huir al país enemigo. Igual que han hecho más de dos millones de refugiados ucranianos, Igor escogió la segunda opción: fue a la boca del lobo.

Tras entrar en Rusia, algunos desplazados acaban en remotos campos de ‘acogida’ en la parte oriental de Rusia. Los medios de comunicación rusos lo venden como una operación humanitaria para gente que «huye del nazismo». Pero la realidad es bien distinta.



Lee el Testigo Directo completo de Xavier ColásCompartir en Twitter9.33

El gigante ruso Gazprom anuncia que suspende el suministro de gas a Letonia

El gigante ruso Gazprom ha anunciado este sábado que suspendió el suministro de gas a Letonia, en medio de las tensiones entre rusos y occidentales por la guerra de Ucrania y las sanciones europeas contra Rusia.

«Hoy Gazprom suspendió el suministro de gas a Letonia (…), debido a la violación de las condiciones» de compra del gas, dijo la empresa rusa en un comunicado publicado en Telegram. Informa AfpCompartir en Twitter8.24

El abrumador trabajo de reconstrucción que espera a los ucranianos en el este tras la guerra

Galyna Kios vivía refugiada con su familia y sus vecinos en un sombrío sótano, donde cocinaban en una improvisada estufa de leña, cuando los soldados rusos invadieron su pueblo.

Las tropas rusas estaban estacionadas a 32 kilómetros de Mala Rogan, en la frontera noreste con Rusia, pero dos semanas después del inicio de la invasión decidieron ocupar el pueblo.

«Tienen que irse, necesitamos toda la calle», recuerda Kios que le dijo un soldado justo antes de que los rusos ocuparan su casa de dos pisos. Pero la ocupación duró poco: el ejército ucraniano expulsó a las tropas rusas tras dos semanas de duros combates, que dejaron la calle de Kio en ruinas.

«He visto lo que hicieron con mi casa, lo que queda de ella. Pero las posesiones materiales no valen una vida», explica esta viuda de 67 años, madre de cuatro hijos, a Afp. «Así que estoy feliz con la voluntad de Dios. Estoy viva. Solo perdí cosas materiales y se pueden reconstruir».

Desde entonces, recoge los escombros y limpia su casa, a veces sola, otras con su familia, como miles de ucranianos que regresan a sus hogares liberados, pero en ruinas, en el este del país.Compartir en Twitter8.07

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente del bombardeo de una cárcel que deja más de 50 prisioneros de guerra ucranianos muertos

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear una cárcel en la que se encontraban prisioneros de guerra en territorio controlado por los separatistas prorrusos, un ataque que según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dejó más de 50 muertos y constituye «un crimen de guerra».

Previamente, el Ministerio ruso de Defensa dijo que el ataque se llevó a cabo con misiles de largo alcance suministrados a Ucrania por Estados Unidos.

Esta «sangrienta provocación del régimen de Kiev» estaba destinada a disuadir a las tropas ucranianas de deponer las armas y rendirse, aseguró Moscú.

Rusia afirma que entre los muertos se encontraban miembros del batallón Azov, una división que ganó notoriedad por defender el puerto ucraniano de Mariupol frente al avance de las tropas rusas. Informa Afp