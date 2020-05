El presidente de Racing aseguró que su plantel podría regresar a la brevedad. En cambio, el titular de Lanús negó que estén dadas las condiciones.

RACING. Según su presidente, están en condiciones de retomar las prácticas a fin de mes (Fotobaires).

Víctor Blanco y Nicolás Russo, dos de los dirigentes con más peso en la AFA, evidenciaron los contrapuntos en la interna sobre la posible fecha del regreso de los entrenamientos de los equipos de todas las categorías y de la reanudación de la actividad oficial. Así lo manifestaron tras las versiones surgidas desde el Gobierno, que pretende que los equipos vuelvan a las prácticas el 25 de mayo ¿El objetivo? Que el fútbol comience cuanto antes.

El presidente de Racing aseguró que las condiciones están dadas para la vuelta de la actividad en el corto plazo. «Hablé con mis jugadores y están de acuerdo con volver a entrenar a fin de mayo o principio de junio», adelantó Blanco, mientras Nicolás Russo, presidente de Lanús advirtió que no cree «posible que los entrenamientos puedan volver el 25 de mayo».

La controversia entre las posturas se produjo luego de que surgiera una versión de la pronta luz verde para el regreso de los equipos a las prácticas después de una reunión que ayer tuvieron el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

Blanco fue más allá y apuntó, en diálogo con Radio Rivadavia, que «a mediados o fines de septiembre se puede volver a jugar al fútbol», una postura totalmente diferente a la de Russo, quien manifestó: «Siendo optimista, recién podríamos volver a jugar en septiembre».

«Yo no veo ninguna posibilidad de que volvamos a entrenar el 25 de mayo. Sí está bien que se estudien protocolos y demás pero por lo que uno ve de lo que ocurre en los barrios, yo no veo que en mayo y junio podamos empezar a entrenar», agregó el presidente de Lanús en declaraciones a radio La Red.

En este sentido, Russo contextualizó la situación sanitaria y social que impide pensar en diagramar la vuelta de todas las categorías del fútbol a las prácticas: «La problemática es compleja y no veo que hoy el fútbol esté en condiciones de volver a entrenar. Hay que pensar además que hay un montón de clubes cuyas instalaciones fueron cedidas para afrontar la crisis sanitaria».

Russo confirmó que mantuvo conversaciones con el ministro Matías Lammens pero que no hubo ninguna precisión sobre posibles fechas ni de vuelta de entrenamientos y menos aún del reinicio de la actividad. «Nadie del Gobierno nos comunicó nada. Anoche me llamó Matías, se tocó el tema de los trascendidos, pero me dijo que lo que ellos están elaborando son protocolos para la vuelta de las diferentes actividades deportivas y no me habló de fechas», apuntó y luego sentenció: «Yo soy parte del Gobierno (ndr: es diputado de la provincia de Buenos Aires) y puedo asegurar que no hay presiones para volver. La prioridad es la salud de la gente».

Finalmente, el presidente de Lanús anticipó que «siendo optimista, el torneo arrancará en septiembre pero repito: siendo optimista», subrayó.

Para Ginés González García, el fútbol podría volver antes de septiembre

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, deslizó anoche que, en caso de que se detuvieran los contagios, la actividad futbolística «puede volver antes de setiembre», hasta ahora el plazo estimado de reanudación ante la irrupción del coronavirus.

«Si no hay casos de contagio, el fútbol podría volver antes. Pero es lógico pensar en setiembre», expresó el titular de la cartera sanitaria. El funcionario reveló que mantuvo un encuentro con su par de Turismo y Deporte, Matías Lammens. «No hablamos de fechas posibles de retorno, aunque los dos somos futboleros».

La actividad futbolística está paralizada desde marzo pasado, cuando apenas llegó a disputarse la primera fecha de la Copa de la Superliga, certamen que -según AFA- será dado por cancelado sin resolución.

González García admitió que durante la semana venidera los equipos de ambos ministerios empezarán a «trabajar en la preparación de los protocolos» para regresar a los entrenamientos de los distintos planteles profesionales».