Este miércoles, el programa Mirar Mejor, de Gobernación y coordinado por el IPLyC, estuvo en el CIC de la localidad de Dos de Mayo, con una gran convocatoria de vecinos quienes accedieron a servicios oftalmológicos integrales.

El control de la vista y el acceso a los anteojos fueron las principales demandas de los vecinos durante la jornada en la que se atendieron más de 60 vecinos. La atención fue por parte de un profesional de la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI).

Pedro Ptasnik contó que “hace unos años se me rompieron los anteojos y desde ese momento no uso porque cuesta comprarlos” y que “cuando me enteré vi la oportunidad de volver a tener mis anteojos que desde hace tiempo necesito para ver de cerca, con previo control; es una oportunidad única”.

Por su parte Marisa Ostriniuk se mostró feliz tras recibir sus anteojos. “Trabajo en talleres y necesito los anteojos para ver de cerca, ver los detalles. Ahora tengo mis nuevos anteojos en mano, que son hermosos, y sin dudas me motivarán para trabajar más y mejorar mi calidad de vida, porque mirar mejor es importante para todo”, acotó. En este sentido, se mostró agradecida a la iniciativa de Gobernación y el IPLyC “que permite que la atención de los oftalmólogos llegue a los pueblos”.

Mientras que Celia Fedoruk relató que se enteró del programa por la radio y que “cuando escuché, inmediatamente pregunté porque desde hace tiempo que se me cansa la vista y ya no tenía ánimos de leer. Ahora con los anteojos, será otra la historia, de una vida mejor”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, recordó que “con Mirar Mejor acercamos servicios esenciales que garantizan derechos y mejoramos la calidad de vida para que todos tengan una vida más plena”

Desde su arranque a mediados de agosto, el programa ya visitó nueve municipios que carecen de atención oftalmológica permanente. El próximo destino será Campo Ramón, con un operativo que se realizará el martes 22.