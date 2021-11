La presidenta del PRO quiere usar información confidencial para buscar a los no vacunados y una ley para que sea obligatoria.

Patricia Bullrich dio otro inesperado giro político al pasar de denunciar la «infectadura» de Alberto Fernández a exigirle al gobierno que imponga vacunación obligatoria y use información confidencial para salir a buscar casa por casa a los no vacunados.

La presidenta del PRO fue durante la pandemia una de las voces más duras contra las restricciones y encabezó varias marchas que reclamaron al gobierno que respete la «libertad» de los ciudadanos.

Pero ahora cambió radicalmente y quiere que el gobierno utilice la información confidencial que tiene el Estado sobre los ciudadanos para ir a buscarlos y vacunarlos, al tiempo que el principal dirigente de su espacio, Gerardo Milman, anticipó que presentará un proyecto de ley de vacuna obligatoria.

«En la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y los fueron a buscar casa por casa. Lo hicieron en muchos distritos. ¿No pueden ir a buscar casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó?», propuso Patricia.

«¿Mucho microdato para la elección y poco microdato para la salud de los argentinos? A ver, ¿qué es más importante? ¿Para esto no usan el microdato?», preguntó durante una entrevista en La Nación +.

«Si todos tenemos acá (en el teléfono) cuándo nos dieron las dosis, quién se la dio, quién no se la dio… ¿Por qué no hacen una campaña masiva de ir a buscar a todas y cada una de las personas que no se vacunaron?», continuó la presidenta del PRO.

Al mismo tiempo, el diputado electo Milman, mano derecha de Patricia, adelantó que apenas asuma promoverá un proyecto de ley «para terminar con la pandemia convirtiendo en obligatoria en el plan de vacunación la vacuna contra el Covid».

Las afirmaciones de Bullrich y Milman generaron una durísima reacción especialmente entre los «libertarios», que los cruzaron duramente. Javier Milei compartió varios mensajes, mientras que José Luis Espert directamente trató de «fascista impresentable» a la presidenta del PRO.