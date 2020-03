El Ministro de Salud aclaró que las proyecciones oficiales “se corren para más adelante porque hay menos casos” de los previstos. Este domingo se reúne el Comité de Crisis para analizar la extensión de la cuarentena

En medio de la cuarentena total y con 17 muertos en todo el país por coronavirus, el ministro de Salud, Ginés González García, pronosticó que el pico de contagio se producirá en mayo.

“La estimación del pico se corre para más adelante porque vemos que hay menos casos. El pico se corrió hacia mayo. Espero que sea bien plano, no muy brusco. La sensación que me da es que se está prorrogando el momento del pico”, explicó el funcionario.

Mientras el presidente Alberto Fernández monitorea informes sobre el avance del coronavirus para terminar de definir la extensión de la cuarentena, Ginés confirmó que este domingo se reunirá el comité de crisis para tomar una decisión al respecto.

“Mañana vamos a conversar con los peritos. A mi parecer, la curva está por debajo de lo que teníamos pensado así que no hay ninguna razón para suspenderla”, remarcó el Ministro. Y explicó: “Si hacemos un esfuerzo algunos días más, teniendo en cuenta lo que estamos evitando, se justificaría”.



De la reunión con el Presidente participarán reconocidos infectólogos y epidemiólogos para evaluar en conjunto los efectos de la cuarentena obligatoria decretada el jueves 19, la evolución de los casos locales y los pasos a seguir.

El Jefe de Estado espera, en esa línea, los informes del Ministerio de Salud, el intercambio de datos con las provincias y, en especial, con la ciudad y la provincia de Buenos Aires -donde se concentra el 70% de los casos- y la opinión de sus asesores más experimentados. ”Lo evaluaremos con la sociedad científica y el ministerio pero se hará lo que decida el Presidente”, dijo Ginés.

Durante una entrevista que ofreció a Radio Mitre, el Ministro de Salud no dejó dudas sobre su postura al respecto: “Parecería lógico continuar la cuarentena. Pero eso no lo decido yo”. Y lo justificó haciendo una comparación con lo que sucede en los demás países de la región, principalmente en Brasil.

“Hay que fijarse lo que está pasando en países vecinos, donde se resisten a hacer lo que hicimos nosotros. A ninguno le va bien”,advirtió. Por eso, dijo, “tenemos que tratar de que nos vaya menos mal que a otros”.

“Los países donde hubo mayor disciplina social son los que más resultados tienen”, recordó. Aunque evitó opinar de las declaraciones del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, trató de dejar bien en claro que la política sanitaria argentina es muy distinta a la implementada en el país vecino.

No es la concepción de nuestro país. Si uno mira la perspectiva de la salud es mejor lo que estamos haciendo nosotros. Cerramos la frontera con Brasil y una de las razones es esa. Primero les dijimos (a los argentinos) que no fueran de vacaciones de Brasil en la primera quincena de enero. Y luego del 13 de marzo hubo gente que se fue igual. Ahora, que esa gente aguante porque si vienen tienen más posibilidad de contagiar a su familia. El virus no viaja solo, viaja con ellos”, aseguró.

El Ministro también señaló que las medidas tomadas por el Gobierno argentino fueron bien vistas a nivel mundial. “En el mundo se habla del modelo argentino y fuimos elegidos como país para la experiencia clínica”, resaltó.

De esta manera, Ginés se refirió a queArgentina va a probar en pacientes terapias de tratamiento para curar el coronavirus junto a otros 10 países elegidos por la OMS. En el hospital Posadas, por ejemplo, ya se está probando un tratamiento con hidroxicloroquina, la droga creada por el infectólogo francés Didier Raoult.

“No se puede conocer ningún resultado porque aún no hay estadísticas en el Posadas”, dijo Ginés al indicar que se trata de una vieja droga que se usaba para el paludismo y lupus. “En nuestro protocolo de salud figura la hidroxicloroquina. El medicamento está disponible en Argentina. El Estado ha comprado mucho y ha recibido donaciones también. Tenemos stock para tratar muchos tratamientos”, especificó.

Otros de los puntos en los que hizo hincapié el Ministro fue en la adquisición de más respiradores y kits para enviar a las provincias, los cuales serán repartidos a partir de este domingo.

“El fabricante mayoritario de respiradores que hay en la Argentina tenía 3700 pedidos, 2500 del sector público y 1200 del sector privado. Cuando vimos que había compradores privados que querían tener una terapia intensiva en su casa, le dijimos que le comprábamos todos nosotros porque el único que puede asegurar la distribución equitativa es el Estado y ellos lo entendieron”, contó Ginés.

Con respecto a los kits de testeo dijo que por ahora se seguirá utilizando los kits TCR, que “son los que no trabajan sobre el virus que está en el cuerpo sino sobre las inmunoglobulinas, pero para que esta posibilidad sea cierta tienen que pasar 5 o 6 días”. El otro kit, “que da resultados en unas horas”, por ahora sólo se usará para investigación: “Lo utilizaremos cuando haya circulación viral. Mientras, usaremos el TCR”.