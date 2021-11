Este sábado a partir de las 17, la localidad disfrutará de una gran feria gastronómica y artesanal, a lo cual se suman espectáculos musicales. Se trata de uno de los municipios más importantes del departamento Libertador General San Martín.

«La Noche de la Agricultura» prosigue su despliegue incesante por la provincia. En esta ocasión, la propuesta mancomunada de la Secretaría de Cultura de la Provincia y el Ministerio de Agricultura Familiar, desembarca este sábado 6 de noviembre en Garuhapé, en el marco de una ocasión sumamente especial: la celebración del 75º aniversario del municipio.

Siempre con la premisa de mixturar y poner a disposición del público local, las producciones gastronómicas, artesanales y musicales de la zona, «La Noche de la Agri-Cultura» se llevará a cabo en el espacio público ubicado en la intersección de Avenida de las Américas e Independencia. La cita es a las 17 horas, y se espera que la actividad perdure hasta pasada la medianoche.

Además de la grilla de artistas que animarán musicalmente la velada, se realizará la elección de la Embajadora de Garuhapé y habrá una exposición de la cual participarán 23 feriantes (entre agricultores y artesanos). La oportunidad será propicia para la puesta en valor de la Bandera y la Canción oficial de Garuhapé, símbolos creados a través del Programa de Revalorización de la Identidad Misionera, que impulsa la cartera provincial en conjunción con las comunas.

Esta fiesta cuenta con apoyo del programa “Festivales Argentinos” del Ministerio de Cultura de la Nación.

Música en vivo

Entre los conjuntos que desplegarán su música, se encuentra «De corazón» (Garuhapé), integrado por Ezequiel Yung, Evelyn Caniza y Mauricio Warkens. Esta agrupación viene pisando fuerte en la región, desde su creación en 2018, caracterizándose por su continua presencia en fiestas populares, eventos privados y fiestas, siempre con una impronta folklórica y alegre.

Desde Jardín América, “Suena Sanfona”, traerá los sonidos de la frontera, haciendo honor al instrumento predominante en el grupo: la «sanfona» (acordeón en idioma portugués). Entre sus integrantes, se encuentra el acordeonista Jorge Sevak, quien supo acompañar musicalmente a artistas de la talla de Ramona Galarza y Teodoro Cuenca. Completan la formación, Matías Haser, conocido por su despliegue como bajista en el grupo de rock Los Cuadrados de Picasso, y Deiby Flach, guitarrista que durante un largo período tocó en la banda del cantante misionero Fausto Rizzani.

También actuará Lira Verá, dúo que desde 2005 conforman las músicas posadeñas Anahí Giménez y Susana Villalba, ambas autoras e intérpretes de la música regional, que en cada show inyectan a su cancionero una cuota genuina de humor.

75 años

El 75º aniversario de Garuhapé se conmemoró el 4 de noviembre. Ese día, se llevó a cabo una emotiva celebración en la cual quedó formalmente inaugurado un mástil alusivo sobre el boulevard de la rotonda situada sobre la Ruta Nacional 12.

«El mismo tiene 22 metros de altura desde la base luciendo la Bandera Nacional Argentina, una inversión que realizó el Municipio con la finalidad de identificar y seguir mejorando la estética e imagen de nuestra comunidad. También aprovechando la ocasión y enalteciendo el momento se realizó el descubrimiento de una placa honorífica alusiva a los ex intendentes que han pasado por la historia de la administración del municipio, con la grata presencia de todos los funcionarios y familiares de ex intendentes que ya no están físicamente entre nosotros» informaron desde la comuna

«La Fiesta de la Agri-Cultura será una hermosa oportunidad para seguir conmemorando esta fecha tan importante, junto a nuestros productores, nuestros artesanos, nuestros emprendedores y con la actuación de grandes artistas. Invitamos a toda la comunidad a sumarse, siempre cuidándonos» destacaron.

Garuhapé es el más grande de los seis municipios que componen el departamento Libertador General San Martín. Actualmente, conforman este distrito, además de la localidad homónima, el pueblo Garuhapé- mí o San Miguel y los parajes 3 de Mayo y El Ombú. La principal atracción turística y sitio histórico de gran valor arqueológico del municipio es el Complejo Municipal «Gruta India» ubicado en el Salto 3 de Mayo, sobre el arroyo homónimo, a 16 kilómetros de la localidad.