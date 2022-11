La suba del 17,5% del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias quedó oficializada la semana pasada, pero empezó a regir desde este martes. Estiman que el 45% de los trabajadores beneficiados vive en Buenos Aires

El nuevo mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría de $330.000 mensuales comenzó a regir desde este martes y beneficiará a aproximadamente 380.000 trabajadores en relación de dependencia.

La suba del 17,5% con respecto al mínimo no imponible anterior, quedó oficializada la semana pasada con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 714/2022.

La normativa indica que quienes ganen entre $ 330.000 y $ 431.988 mensuales, tendrán un «monto deducible adicional del impuesto» que será establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en una reglamentación posterior.

Esto significa que la AFIP establecerá una deducción menor para los primeros segmentos de ingresos que califiquen para el pago del impuesto. Por otro lado, se incrementó de $280.792 a $330.000 el monto de la remuneración o del haber bruto a los fines de la exención del aguinaldo.

La decisión de elevar al piso a partir del cual se comienza a tributar el impuesto a las Ganancias había sido anunciada la semana pasada por Massa, en el marco de un acto que encabezó en Santiago del Estero.

«Estamos evitando que casi 380.000 trabajadores argentinos, cuando hacen alguna hora extra o cobran un viático o trabajan un fin de semana, terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo con el impuesto a las Ganancias», remarcó.

Estimaciones oficiales indicaron que de las 380 mil personas beneficiadas por la medida, el 45% reside en la provincia de Buenos Aires; otro 12% vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8% en Córdoba, 7% en Santa Fe y 3,5% en Mendoza.

Impuesto a las Ganancias: qué pasa con el aguinaldo

En la norma también se dispuso la exención de Ganancias al aguinaldo hasta la suma de $165.000, en el caso que el promedio mensual de la suma del salario anual no supere los $330.000. A partir de esa cifra sí comienza a tributar el impuesto.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que «si el promedio de la remuneración o haber bruto mensual del segundo semestre de 2022 supera los $ 330.000, entonces el aguinaldo está íntegramente gravado por Ganancias».

En cambio, agregó que «si el promedio del aguinaldo no supera los $ 330.000, entonces el SAC estará exento hasta la suma de $ 165.000»,

Qué es el impuesto a las Ganancias

El impuesto a las Ganancias fue creado en enero de 1932 a instancias de Raúl Prebisch, por entonces subsecretario de Hacienda del dictador José Félix Uriburu.

A fines de 1973, en la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, se extendió el impuesto a la denominada «cuarta categoría», aplicada a los trabajadores en relación de dependencia con determinado nivel de ingresos.