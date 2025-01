Un obrero de la localidad de Puerto Libertad es el ganador del primer premio de la Quiniela Mini Poceada que se llevó 23.317.697 pesos, el mayor monto entregado por este juego del IPLyC desde su puesta en marcha.

El hombre, que fue beneficiado en el Sorteo N° 1961 del lunes 20 de enero, apuesta desde hace un año, y siempre repite los mismos números. “Cuando llegué del trabajo, mi esposa me comentó que había un ganador en la localidad, entonces me puse a revisar los números desde el teléfono. Revisé una y otra vez, hasta que estuve seguro, y fui hasta la Agencia 378. Por suerte me mantuve tranquilo”, manifestó.

Confió que seguirá jugando y que el dinero obtenido será utilizado para afrontar deudas. “Con un ticket de 400 pesos me llevo este monto que será de gran ayuda porque me sirve para aliviar las cuentas que tengo”, señaló.

El pozo estimado para el sorteo de este viernes es de 3.330.000 pesos.