Se presentará el sábado 7 de octubre a las 21.00 horas, en el auditorio del Montoya.

Gabriel Cartaña llega con un gran unipersonal que no vas a querer perderte por nada: ¿Qué digo cuando digo Te Amo? Un espectáculo con muchas preguntas, para que puedas encontrar tu respuesta. El psicólogo, columnista y escritor Gabriel Cartaña nos presenta una obra magistral, en la cual nos invita a abordar la temática del amor y las relaciones de pareja de una manera única, absolutamente original.

¿Estás listo para vivir esta gran experiencia? ¿Cuantas veces, durante una discusión, sentimos que estamos diciendo lo mismo y sin embargo no nos entendemos? ¿Tiene el amor una sola forma? ¿Por qué no puedo enamorarme? Entre charla y ejercicios vamos a buscar entender todos estos temas. La presentación se realizará el sábado 7 de octubre a las 21:00 horas en el auditorio del instituto Montoya (Ayacucho 1962). Los ingresos se pueden conseguir en la boletería del auditorio o a través de la página ticket one.

SOBRE GABRIEL CARTAÑA

Licenciado en Psicología clínica, orientado en el enfoque humanista. Nació en Maracay, Venezuela y se mudó a Argentina cuando tenía tres años de edad. Ejerció como docente en la Universidad de Flores y en el Instituto terciario Holos Capital para la formación de Counselors. En la actualidad, es perito psicólogo del Poder Judicial y actúa como tal en diferentes juzgados civiles y de familia. También se dedica a la atención de pacientes, da charlas, y es columnista en programas de televisión y radio como: “Bendita”, “Implacables”, “Informadísimo”, “Despedida de solteros”, y “Bien levantados”, entre otros.

*LINK MATERIAL:* https://drive.google.com/drive/folders/1cVXgTLQfBjqqKZfyGN32BssIDvWDs64-?usp=sharing