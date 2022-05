Se trata del secretario de la unidad ejecutora Norte Grande para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Yedlin, quien recorrió las instalaciones del Poder Legislativo. Destacó la “sintonía” y la “integración” lograda por Carlos Rovira en la provincia, como conductor de la Renovación. El funcionario nacional fue recibido por el presidente del Bloque de Diputados Renovadores, Martín Cesino; y la secretaria legislativa del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López; quienes estuvieron acompañados por los ministros provinciales de Salud, Oscar Alarcón; y de Desarrollo Social, de la Mujer y de la Juventud, Fernando Meza, junto con su coordinadora de su gabinete, Adriana Rinas.

Yedlin relató que estuvo recorriendo Misiones y ha “visto cosas que son muy buenas”. Citó como ejemplos “el trabajo hacia los jóvenes de manera muy articulada, en la Legislatura los estudiantes recorriendo la Cámara, también el móvil que lleva enseñanzas, capacitaciones y leyes al interior de la provincia –refiriéndose al Embajador Legislativo Misionero–, me parece una experiencia muy linda”.

“En el Parque Industrial también lo he visto, donde capacitan a jóvenes en programación; en la Escuela de Robótica, donde capacitan en programación y robótica a niños más pequeños; después el albergue estudiantil, donde a jóvenes en edad secundaria, que son del interior, le brindan residencia gratuita, además de los pasajes para ir y volver a sus casas, y el comedor estudiantil que tienen, para que puedan estudiar”, agregó el funcionario nacional.

“Con cada ministro que he charlado, con el gobernador y con los legisladores, a donde he ido me han hablado de lo joven que es Misiones, donde la mitad de la población tiene menos de 18 años, y cómo están generando políticas para los jóvenes”, resaltó.

Contó que “también con cada uno que hablé en algún momento se refirió a Carlos Rovira como conductor del espacio; no es común ver esa sintonía entre ministros y gobernador, entre Poder Legislativo y Ejecutivo, entre ministros visitando áreas de otros ministerios con total normalidad en una integración de equipos; la verdad que tengo felicitar a la Renovación lo que han hecho en esta transformación política en Misiones”.

Por su parte, el presidente del Bloque de Diputados Renovadores, Martín Cesino, comentó que “el doctor Yedlin se quedó sorprendido con nuestra infraestructura, la tecnología y lo moderno, y con que somos 40 diputados que integramos la Cámara”.

“Le gustó ver la apertura de la Cámara, que haya chicos jóvenes visitando el Recinto para conocer el trabajo que se realiza en la Cámara de Representantes, la cual durante todo este tiempo de pandemia no dejó de trabajar, usando toda la innovación y la tecnología que ha implementado desde la Presidencia de este Poder el ingeniero Carlos Rovira”.

Aseguró que al visitante también le sorprendió la cantidad de leyes sancionadas, sobre todo en las áreas de salud, educación y tecnología.

En la Legislatura misionera Yedlin conoció el Recinto de Sesiones, el Embajador Legislativo Misionero y el Salón de las Dos Constituciones, donde pudo ver la Carta de Andresito a Artigas, que se exhibe en ese lugar.