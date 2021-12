La mamá del menor contó en las redes que Joaquín recibe ataques y estuvo a punto de cerrar su cuenta de Twitter.

Una horda de trolls fracasados dijo términos despectivos para el nene más querido de la red social. Joaquín Nahuel conquistó al 99,99% de Twitter Argentina por su ternura, sus ganas de superarse y su talento como pastelero. Ahora, la mamá tomó el control de su cuenta de Twitter y detalló alguna de las desubicaciones que recibe el menor por parte de un grupo minoritario de usuarios que le generan mucho daño.

Más tarde otros usuarios le sugirieron no cerrar la cuenta sino bloquear a los atacantes y ella sostuvo: «Ya bloqueé y silencié a todos ! Ahora queda en joaco si quiere seguir acá o no!!! Y para los que dicen que yo le manejo la cuenta no es así ! El maneja sus cuentas yo solo reviso mensajes ! Gracias a todos!!!!»

Le dijeron que sus tortas se quemaron como el, y empezó a preguntar si el es discapacitado? Si sus tortas son feas? Entre otras preguntas— Joaquín Nahuel (@JoaqunNahuel) December 5, 2021

Ya bloqueé y silencié a todos ! Ahora queda en joaco si quiere seguir acá o no!!! Y para los que dicen que yo le manejo la cuenta no es así ! El maneja sus cuentas yo solo reviso mensajes ! Gracias a todos!!!!— Joaquín Nahuel (@JoaqunNahuel) December 5, 2021

Me duele el alma que le hayan dicho eso, a no darle bola y que siga haciendo lo que le gusta y siga siendo ese niño tan feliz y especial. Que sepa que esa gente pelotud# no va llegar tan lejos como el lo va haciendo. Muchos éxitos 🍀💖 — paυ (@paulita_ok9) December 5, 2021

Hace algunas semanas, las redes se inundaron de cálidos comentarios para Joaquín Nahuel Núñez, quien tiene 10 años y en la última semana se volvió viral por un conmovedor posteo que hizo en Twitter.

El niño acaba de abrir un emprendimiento de pastelería para juntar dinero para pagar una operación que necesita de reconstrucción, tras sufrir la quemadura del 25% de su cuerpo.

Algunos de los mensajes de apoyo al pastelerito:

hola! haces perfecto en que no estes en twitter, pero no te podes quedar vos para mostrarnos lo que hace, porfa?— mala (@_amelight) December 5, 2021

Ay mi niño sus tortas son excelentes y cada día crece más y más. Somos más personas buenas quienes lo apoyamos!!— Estrella García H. (@Estrellagarhue) December 5, 2021

A las malas personas que bardearon a Joaquín los quiero bien infelices toda su vida. https://t.co/b4VeSZYXi5— Sol Rodriguez Garnica (@SolRGarnica) December 5, 2021