La Justicia aceptó el pedido formal; la abogada Florencia González manifestó en El Periodista que Tablado “jamás cumplirá con la condena social”. El pastor de la Fundación Filipos defendió la decisión de traerlo y sostuvo que hay una “sociedad discriminatoria”

Se conoció este martes que el femicida Fabián Tablado fijó domicilio en Posadas ante la Justicia Federal en un departamento céntrico. El asesino de Carolina Aló estuvo en la capital provincial a modo de visita, asistido por la Fundación Filipos, lugar donde fue fotografiado la imagen viral. Ahora en el programa El Periodista que se emite por Canal Doce, se difundió en exclusivo el documento oficial donde la Justicia acepta el pedido de fijación de domicilio.

El pastor Carlos González, confirmó la visita de Tablado a la Fundación Filipos, ya que “él busca reinsertarse en una sociedad discriminatoria”.

“Él pagó su error con la justicia hasta el último día y necesita vivir donde sea, pero esta persecución permanente no le deja vivir a nadie”, expresó el pastor González.

Por su parte, el papá de Carolina Aló, Edgardo, dijo que Tablado “es un psicópata que no tiene cura, porque se nace y se muere así”. También consideró que ya pagó con la justicia, aunque sostiene que el exconvicto “no se da cuenta que no pagó con la sociedad, que va a tener una condena de por vida”. Y por eso “no lo van a recibir en ningún lado, y Posadas no será la excepción”, aseguró.

Otra postura que se sumó fue del ámbito profesional. La abogada Florencia González opinó en El Periodista que “más allá de las atrocidades que cometió esta persona, no deja de ser un ciudadano que tiene derechos y está amparado por derechos constitucionales básicos, no lo podemos evitar”.

“La condena social no se cumplirá nunca, recordemos que este es un caso de femicidio en el Código Penal, por eso claramente seguirá siendo repudiado para no olvidar a dónde llegamos y a dónde nos falta llegar”, indicó González.

Y concluyó que “el problema -de Tablado- es que tiene una idea de la mujer, una cosificación, como un objeto de su posesión”.

Quién es Fabián Tablado

Fabián Tablado, quien en 1996 mató de 113 puñaladas a quien en ese momento era su novia, Carolina Aló, con dos cuchillos tramontina. Estuvo 24 años preso por ese hecho y al salir, amenazó de muerte a su nueva pareja y violó una perimetral, por lo que volvió a estar privado de su libertad por un año más.

Ya en libertad, Tablado intentó instalarse en San Clemente del Tuyú, donde la sociedad salió a la calle a repudiar el hecho y finalmente no logró fijar su domicilio ahí. La semana pasada, la localidad correntina de Virasoro se vio convulsionada porque el exconvicto quiso mudarse en un departamento de la vecina provincia. Sin embargo, por el repudio social, finalmente desistió de vivir allí.

Ahora, Fabián Tablado fijó ante la Justicia Federal un domicilio en la ciudad de Posadas, aunque aún no se confirmó su presencia en la capital provincial.

Fuente: Canal 12