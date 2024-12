La conductora se mostró filosa en varias oportunidades con el exfuncionario porteño al consultarlo por su separación con la modelo Carolina «Pampita» Ardohain.

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán protagonizaron varios momentos de tensión durante el programa emitido este sábado por la noche y grabado el pasado viernes, cuando la conductora consultó al exfuncionario porteño en varias oportunidades por su polémica separación de la modelo Carolina «Pampita» Ardohain. Incluso, se atrevió a cuestionarlo: «Vos te hacés el buenito acá y provocaste un escándalo espantoso«, le reprochó la diva.

“¿Por qué te separaste? ¿Fuiste infiel?”, preguntó Legrand al empresario, quien unos minutos antes le había advertido: “No te la voy a hacer fácil, Mirtha, porque yo tengo una visión muy distinta a la tuya”. Al momento de responder, Moritán contó: “Fue muy brutal lo que viví”. Inmediatamente, se explayó: “Es verdad que con Caro no estábamos bien pero la realidad es que lo importante es ponerle foco a la violentísima operación política que yo viví, que se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia y con mi trabajo. Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar por la violencia política que viví”.

Acto seguido, la expareja de la modelo hizo referencia a que tenía carpetas con evidencia, que fundamentaban sus dichos, para entregarle a la conductora. Sin embargo, del otro lado, se encontró con una postura tajante: “No me traigas cosas raras a la mesa. Yo te traje para que me cuentes», retrucó la diva. Y, además, lanzó: « ¡Vos me estás mintiendo! Yo te traje para que cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé cómo salís de esto».

Moritan, en modo diplomático, recogió el guante y respondió: «De la misma forma que salí siempre: trabajando y dedicándome a mis hijos. Ahora, con todo esto, estoy repensando qué quiero hacer de mi vida». En su descargo, el empresario también reconoció que, a lo largo de este tiempo, «lloró muchas veces» y que «la pasó muy mal, de verdad»

La conductora fue filosa en varias oportunidades con el exfuncionario porteño al consultarlo por la separación con Pampita.

Otro momento de tensión se dio cuando Mirtha preguntó a Roberto García Moritán sobre un incidente ocurrido en el barrio Santa Bárbara, en Tigre. «¿Es cierto que estuviste allí y que luego llegó Carolina, y al ver cómo dejaron la casa, empezó a llorar?», inquirió la conductora.

Moritán negó la acusación, aunque no desmintió por completo el suceso, asegurando que no tuvo nada que ver. «Si estás intentando instalar la idea de que yo tengo conductas extrañas, sadomasoquistas…», comenzó a defenderse, pero Mirtha lo interrumpió nuevamente. «Vos te hacés el buenito acá y provocaste un escándalo espantoso», le retrucó.

El exfuncionario porteño intentó nuevamente suavizar la conversación y se defendió: «Creo que estás siendo injusta. Me estás tratando mal, hay un tono y una actitud que no me agradan». La conductora interrumpió: «La buenita no me voy a hacer. Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar. Todo el mundo te quiere tener, no puedo ser estúpida de no preguntarte».

«Y yo te voy a contestar todo lo que quiera contestar. Te voy a pedir por favor que bajemos un poco el tono porque yo vine por vos y por tu gentileza de que me hayas invitado», planteó Moritán,

Ante esto, Mirtha optó por cambiar de tema. «Bueno, ahora comé tranquilo. Te dejo descansar», dijo, cerrando el intercambio.