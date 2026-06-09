El hombre de 41 años fue detenido por la Policía luego de provocar daños en una de las habitaciones de un alojamiento transitorio ubicado sobre la avenida Urquiza de Posadas.

La intervención se registró cerca de las 3:30 horas de hoy, cuando operadores del Centro Integral de Operaciones 911 comisionaron a una patrulla hasta el Motel París, situado en la intersección de las avenidas Urquiza y Las Heras, donde el personal del establecimiento solicitaba presencia policial.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el encargado del motel, quien manifestó que un huésped había provocado daños en el baño de la habitación que ocupaba y posteriormente abandonó el lugar.

Según las primeras averiguaciones, el hombre se habría alterado luego de quedarse solo en el alojamiento, situación que derivó en los daños registrados dentro de la habitación.

Con la colaboración de un vecino que logró retenerlo en las inmediaciones, los policías ubicaron al sospechoso en la intersección de la avenida Las Heras y calle Chile, donde procedieron a su demora.

El involucrado, identificado como Nahuel R., de 41 años, fue trasladado a Sanidad Policial para el examen médico de rigor, donde se constató que no presentaba lesiones visibles. Posteriormente quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la habitación afectada para documentar los daños ocasionados, en tanto que el encargado del establecimiento formalizó la denuncia para el avance de la causa.