«El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral», planteó el presidente de la FFF, Noël Le Graët.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF), cuyo equipo es el vigente campeón del mundo, «se inclina por una exclusión de Rusia del próximo Mundial» tras la invasión a Ucrania, dijo este domingo su presidente Noël Le Graët al diario Le Parisien.

«El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia» del Mundial de Qatar 2022, explicó Le Graët.

Rusia debe jugar en marzo un repechaje y sus adversarios anunciaron que no les jugarán tras el ataque a Ucrania.

Polonia fue la primera en advertirlo. Debía jugar el 24 de marzo en Moscú, en semifinales de esa repesca. En caso de ganar, Rusia debía recibir el 29 del mismo mes en la final a Suecia o República Checa, pero esos dos países también comunicaron su negativa a jugar contra los rusos.

La UEFA cambió la sede de la final de la UEFA Champions League de este año, que se iba a jugar en San Petersburgo y que finalmente tendrá lugar el 28 de mayo en el Stade de France de París.