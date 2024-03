Ford anunció el lanzamiento de la nueva Bronco Wildtrak; es decir, la versión más picante del famoso SUV. Equipada con paquete Sasquatch, esta bestia off-road ya se encuentra en preventa a un precio sugerido al público de $120.720.000.

Bronco Wildtrak 2024. Foto: Ford

La nueva Ford Bronco Wildtrak, producida en la planta de Wayne, Michigan, Estados Unidos, llega a los concesionarios argentinos en cuatro colores: Blanco Oxford, Gris Mercurio, Gris Cactus y Azul Velocity. Su garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros.

Inspirada en la primera generación de Bronco de la década del ‘60, se distingue por las luces delanteras de Led redondeadas, las entradas de ventilación en la trompa activas (se abren y se cierran en función de la demanda de aire para el motor y favorecen la aerodinámica). Otros detalles incluyen sellos de autenticidad Bronco y llantas de 17″ con capacidad “Beadlock” calzadas con neumáticos de 35″.

Bronco Wildtrak 2024. Foto: Ford.

El bestial motor de la nueva Bronco

Su motor es un Ecoboost V6 Biturbo naftero de 2.7L de cilindrada, de 32 válvulas, doble árbol de levas a la cabeza con sistema Ti-VCT de distribución variable independiente para el sistema de admisión y de escape que eroga 334 caballos de fuerza y 562 Nm de Torque.

Este se acopla a una transmisión automática de 10 velocidades de última generación, que incluye la función “Skip Shift” más la posibilidad de cambiar marchas en modo secuencial.

Ofrece un sistema inteligente de tracción con cuatro modos disponibles, siendo la Bronco la única del segmento en ofrecer el menú completo: 4×2, 4×4 Automática, 4×4 alta y 4×4 baja, que reduce la relación de transmisión casi 3 a 1.

De ser requerido, para terrenos difíciles o rocosos que requieran de tracción total, el paquete Sasquatch además, agrega a la Nueva Bronco una relación de transmisión final de 4,7 con bloqueo electrónico de diferenciales delantero y trasero.

A su vez, el ícono de la aventura cuenta con una suspensión HOSS 3.0 (High-Performance Off-Road Stability Suspension) con Amortiguadores de Derivación Interna FOX™ con componentes de alta resistencia especialmente afinados y calibrados, un gran despeje al piso de 292mm, cubiertas de 35″, guardabarros ensanchados, parrillas de suspensión delanteras de aluminio y mayores recorridos de suspensión, todo parte del paquete Sasquatch.

Bronco Wildtrak 2024. Foto: Ford.

El sistema GOAT

Como en la Bronco Sport, un sistema de gestión de terrenos denominado G.O.A.T. (del inglés “Goes Over Any Type of Terrain”, “Va sobre todo tipo de terrenos”), permite elegir entre siete opciones que configuran múltiples parámetros del vehículo, optimizando su comportamiento en función del tipo de conducción requerida:

Normal : Diseñado para el uso cotidiano brindando un equilibrio perfecto de aceleración, practicidad, desempeño y eficiencia.

: Diseñado para el uso cotidiano brindando un equilibrio perfecto de aceleración, practicidad, desempeño y eficiencia. Sport : Este modo despierta la adrenalina de los 334 caballos, mejorando la respuesta del pedal del acelerador, optimizando la performance, priorizando los regímenes altos de RPM y el control del volante para una sensación deportiva y emocionante.

: Este modo despierta la adrenalina de los 334 caballos, mejorando la respuesta del pedal del acelerador, optimizando la performance, priorizando los regímenes altos de RPM y el control del volante para una sensación deportiva y emocionante. Baja : Es el modo deportivo extremo, diseñada para off-road a alta velocidad y de larga duración, pensado para circuitos, optimizando el control del acelerador para mejor respuesta y torsión, configurando el mapeo de revoluciones en un régimen óptimo para combinar velocidad y fuerza.

: Es el modo deportivo extremo, diseñada para off-road a alta velocidad y de larga duración, pensado para circuitos, optimizando el control del acelerador para mejor respuesta y torsión, configurando el mapeo de revoluciones en un régimen óptimo para combinar velocidad y fuerza. Resbaladizo : Suaviza la respuesta del acelerador priorizando la adherencia en superficies resbaladizas para un mejor control, tracción y estabilidad, donde la tracción 4×4 Auto monitorea en tiempo real la adherencia de cada neumático.

: Suaviza la respuesta del acelerador priorizando la adherencia en superficies resbaladizas para un mejor control, tracción y estabilidad, donde la tracción 4×4 Auto monitorea en tiempo real la adherencia de cada neumático. Arena : Este sistema de tracción establece como prioridad poder avanzar sobre arena suelta, para ganar inercia mediante el torque y no perder fuerza ni tracción en ningún momento. Activa el bloqueo de las cuatro ruedas en simultáneo, bloqueando ambos diferenciales aumentando el control de la dirección del vehículo.

: Este sistema de tracción establece como prioridad poder avanzar sobre arena suelta, para ganar inercia mediante el torque y no perder fuerza ni tracción en ningún momento. Activa el bloqueo de las cuatro ruedas en simultáneo, bloqueando ambos diferenciales aumentando el control de la dirección del vehículo. Barro : Activa el bloqueo de las cuatro ruedas mientras los controles de tracción y estabilidad permiten que las ruedas se deslicen sin adherencia de una manera más regulada. Esta combinación es ideal para terrenos resbaladizos y profundos -como el lodo- ya que utiliza la tracción 4×4 alta, distribuyendo la fuerza 50% en cada eje, minimizando las posibilidades de perder tracción.

: Activa el bloqueo de las cuatro ruedas mientras los controles de tracción y estabilidad permiten que las ruedas se deslicen sin adherencia de una manera más regulada. Esta combinación es ideal para terrenos resbaladizos y profundos -como el lodo- ya que utiliza la tracción 4×4 alta, distribuyendo la fuerza 50% en cada eje, minimizando las posibilidades de perder tracción. Eco: Conducción eficiente. Reconfigura la puesta a punto del motor para lograr máxima autonomía, suavizando la respuesta del pedal del acelerador y trabajando en conjunto con la transmisión priorizando las relaciones largas a bajas RPM.

Bronco Wildtrak 2024. Foto: Ford.

La Nueva Bronco Wildtrak incorpora el Trail Toolbox, un conjunto de tecnologías para mejorar la experiencia todoterreno, como el control de velocidad crucero off-road llamado “Trail control”. Pensando en maniobras en lugares pequeños o estrechos, el “Trail-Turn Assist” es una tecnología concebida para la conducción lenta en caminos con obstáculos grandes: este sistema aplica el freno a la rueda trasera interior, ofreciendo un radio de giro mucho más cerrado.

La versatilidad de la Nueva Bronco en caminos estrechos se vuelve aún mayor con el modo de conducción “Trail One-Pedal driving”: al levantar el pie del acelerador, los frenos se activan. Al presionarlo nuevamente, se liberan los frenos, pudiendo calibrar la aceleración con altísima precisión.

Equipamiento de la nueva Bronco

Los asientos delanteros ofrecen ajuste eléctrico de 10 posiciones para el conductor y 8 posiciones para el pasajero. El volante y las butacas delanteras son calefaccionados y tapizados en cuero. La experiencia Keyless permite arrancar el motor remotamente (programable con FordPass), acceder al vehículo y ponerlo en marcha en forma “manos libres”. Además, ingresar a la Bronco Wildtrak es simple gracias a sus asas de agarre estratégicamente ubicadas y los estribos laterales.

Se destaca su pantalla central multitáctil LCD de 12 pulgadas, equipada con el sistema SYNC 4. El sistema es compatible con Apple Car Play y Android Auto inalámbricos, ofrece cargador inalámbrico y se complementa con un sistema de sonido Premium B&O con 10 parlantes y Subwoofer, navegador GPS nativo, reconocimiento de voz mejorado, la posibilidad de configurar diferentes perfiles guardando la configuración de cada uno de los conductores y la posibilidad de visualizar por completo el manual del propietario, navegándolo de manera intuitiva y fácil.

Detrás del volante con dirección asistida eléctricamente (EPAS), el tablero instrumental multifunción de la nueva Bronco Wildtrak maximiza la información con una pantalla digital LCD de 8′’.

Por último, en el techo suma interruptores auxiliares con conexión preinstalada que permiten agregar fácilmente accesorios, como podrían ser un malacate, compresor de aire para los neumáticos, algún sistema de refrigeración o faros adicionales, pudiendo activarlos independientemente el uno del otro y maximizar las combinaciones de estos.

Bronco Wildtrak 2024. Foto: Ford.

Seguridad full

Incorpora Ford CoPilot 360, el paquete de tecnologías semiautónomas de asistencia a la conducción de Ford, que incluye Sistema de monitoreo de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado, Asistencia pre-colisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones, Sistema de mantenimiento de carril, Asistente de arranque en pendiente (HLA), Asistencia de maniobra evasiva, Control de velocidad crucero adaptativo, Cámara 360 y luces delanteras automáticas. Completan el paquete de tecnologías las luces delanteras altas automáticas, frenado post-colisión y el sistema de control de oscilaciones de remolque. Cuenta, además, con discos de frenos ventilados en las 4 ruedas con ABS y EBD.

En materia de seguridad pasiva, la Nueva Bronco incluye seis airbags -frontales, laterales y de cortina-, anclajes ISOFIX para sillas infantiles, y cinturones de seguridad delanteros regulables y traseros laterales y centrales de 3 puntos con recordatorio y detección de pasajeros, alarma perimetral y sistema de monitoreo de presión en cada neumático.

Bronco Wildtrak 2024. Foto: Ford.

Bronco Wildtrak 2024. Foto: Ford.

Bronco Wildtrak 2024. Foto: Ford.