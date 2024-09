El viernes 4 de octubre en la peña Itapúa estará presentándose el histórico guitarrista de Intoxicado en una noche a puro rock.

Una noche intoxicada, es lo que se va a vivir el próximo viernes 4 de octubre desde las 21:00 horas en la Peña Itapúa (Buenos Aires 2056); Posadas va a vibrar al ritmo del rock, en una noche que promete ser inolvidable, por primera vez en la provincia se presenta Felipe Barrozo, legendario guitarrista de Intoxicados, junto a bandas increíbles como Amuleto, Los Brete Flip y Amus Rock.

Las entradas se encuentran a la venta a través de tickets misiones y en formato físicos en That Metal Shop (Jujuy 2492)

SOBRE LAS BANDAS

FELIPE BARROZO: es un guitarrista argentino, ex integrante de la banda argentina Intoxicados. Grabó con ellos cuatro discos de estudio: ¡¡Buen día!!, No es solo rock and roll, Otro día en el planeta Tierra y El exilio de las especies.

LOS BRETE’S FLIP: Con influencias del skate y de la escena punkrocker de los noventa, recrea canciones clásicas del género. La Banda que promete pogo.

AMULETO: La banda tributo a la Renga logró consolidar su estilo al calor de la calidez de sus músicos con una gran trayectoria rodando por los escenarios de la región.

AMUS: es una banda oriunda de la ciudad de Posadas, Misiones, conformada por Mex Suárez en bajo y voz, Tadeo Acosta en guitarra y Toto Chávez en batería; componen sus canciones y ya tienen publicadas 4 de ellas.