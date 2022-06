Con el premio del Inclusivo “voy a comprar un termotanque”

Se mostró emocionada con el premio y dijo que con el dinero del cheque comprará un termotanque para “poder lavar las cosas con agua caliente, porque por mi osteoporosis y debido al frío, me duelen mucho las manos”.

Además, su propósito es “vivir de una manera un poquito más holgada y evitar que me falten los medicamentos que necesito mensualmente”. Madre de cinco hijos, manifestó su agradecimiento al IPLyC SE “que me sorprendió, porque no esperaba este regalo.

No estaba en mi casa y fue mi vecina Elsa la que me avisó que me andaban buscando. Me sentí muy feliz, aunque me parecía que no era cierto y, de a ratos, rogaba que no fuera un fraude”. Es que “nunca gané un premio, pero siempre rezo mucho y siempre le pido a Dios porque la situación está difícil, y no alcanza para nada”, dijo la mujer, que tiene el CUD “por problemas de osteoporosis en la columna, lo que me provoca dolores intensos, que me impiden hacer fuerza y alzar cosas pesadas.

Trabajé como empleada doméstica, niñera, y cuidando a ancianos y a personas enfermas, desde los 16 años, y ahora hago lo que puedo”.

Dijo que, mirando televisión, siempre veía que hacían entregas a personas necesitadas en el interior de Misiones y que “pensaba si era cierto. Ahora me tocó a mí, es algo que no esperaba. El IPLyC es una institución muy seria que piensa en la gente, y yo tengo fe en Dios. Agradezco por este regalo y espero que el programa continúe y que siga ayudando a quienes lo necesitan”.

Confió que con el cheque “pensaba comprar unas cuantas cositas que necesito para tener un poco más de comodidad, y para las que no me alcanza. Entre ellas, un termotanque para tener agua caliente, porque me duelen los huesos. Tratar de vivir un poco más holgado, que no me falten los medicamentos, que son prioridad”.