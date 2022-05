Garantizar el acceso a la educación es una política de estado prioritaria para el Gobierno de Misiones que, a través de sus organismos y convenios con diferentes instituciones, busca generar las condiciones para que jóvenes de toda la provincia tengan más posibilidades de acceder a una formación profesional de calidad. El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, a través de la Subsecretaría de la Juventud, inició un nuevo ciclo del programa Universitarios por un Día, donde estudiantes del último año de toda la provincia vienen a conocer las diferentes carreras universitarias y terciarias, además de las diferentes actividades recreativas y posibilidades que le ofrece la ciudad de Posadas, para este tramo formativo.

En esta oportunidad, alrededor de 60 estudiantes del último año de instituciones educativas de Capioví y Ruiz de Montoya vivieron la experiencia universitaria por una jornada. De esta manera, alumnos de la CEP 30, Instituto Línea Cuchilla, UGL 440, UGL 447 (Ruiz de Montoya), EPET Nº 14, UGL 648 y EFA San Wendelino (Capioví) conocieron diferentes universidades de la ciudad de Posadas, almorzaron en el comedor universitario de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y realizaron un tour por la capital provincial, donde se le presentó a las y los jóvenes, las diferentes actividades extra curriculares que también pueden realizar en la ciudad.

El ministro, Fernando Meza, dio la bienvenida a los estudiantes que viajaron desde muy temprano para aprovechar la jornada y vivir esta propuesta que se lleva adelante ente el Estado Provincial y diferentes instituciones educativas, tanto públicas, como privadas. “A través de este programa pretendemos generar este interés en un sector de la sociedad que es el que abarca la mayor parte de la población de nuestra provincia y donde, a través de estas herramientas, podemos generar ese vínculo con aquellos que todavía no tienen decidido acerca de qué van a hacer cuando terminen sus estudios secundarios y adentrarse a la vida universitaria”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de la Juventud, Pablo Núñez, manifestó la alegría que significa para los organizadores del programa poder brindarles esta herramienta a jóvenes estudiantes de Misiones, para ayudarlos a elegir su futuro y motivarlos también a continuar sus estudios, una vez terminado el ciclo secundario. “Estamos muy contentos por poder continuar por tercer año consecutivo con este programa, donde aquellos jóvenes que están en la terminalidad secundaria, de que tengan la vivencia de lo que es la universidad, de que puedan visitarla, ver como son los horarios, qué carreras hay, como son los profesores, como funciona la universidad, ese mundo por ahí distinto al que vienen transitando en el nivel secundario”, manifestó.

En esa misma línea, Yohana Cabrera, que es estudiante del último año del Instituto Línea Cuchilla de Ruiz de Montoya, expresó su alegría por tener la posibilidad de vivenciar una experiencia como esta donde se le presentaron diferentes alternativas que desconocía y que le ayudarán a elegir qué camino formativo tomar, una vez que egrese del colegio secundario. “La propuesta fue muy interesante, me está gustando, porque como todavía no tengo claro qué carrera seguir estudiando, me está sirviendo para abrir mi mente en conocimiento, en materias y más. Me gustaría seguir una carrera en Posadas porque me gusta la ciudad. La verdad es que no conocía las becas del comedor, de las residencias y me está sirviendo porque es un pasito más para decidir más rápidamente”, finalizó.

El programa Universitarios por un Día es una política de estado que se lleva adelante gracias a un esfuerzo mancomunado entre el gobierno provincial y las diferentes instituciones educativas terciarias y universitarias, públicas y privadas. De esta manera, más jóvenes misioneras y misioneros pueden acceder a toda la información necesaria para continuar sus estudios y formarse profesionalmente, en el ámbito que más le interese, luego de conocer en profundidad las propuestas académicas disponibles