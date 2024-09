Docentes y estudiantes de la Escuela 406 «Pablo Albarracín» de Aristóbulo del Valle vivieron una jornada educativa y recreativa al visitar la Cámara de Representantes de Misiones. Durante la visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer en detalle el funcionamiento del Poder Legislativo, explorando tanto el Recinto de Sesiones como el Embajador Legislativo Misionero.

A lo largo del recorrido, los estudiantes se involucraron activamente en diversas actividades. Aprendieron sobre la historia del edificio y el significado del mural «La tierra sin mal». Además, experimentaron con la programación del asistente virtual ‘Legis’ a través de computadoras y participaron en una actividad recreativa utilizando plataformas virtuales.

Antes de finalizar la visita, docentes y estudiantes contaron acerca de la experiencia. Patricia Fleitas, directora de la escuela, expresó: «Es la primera vez que participamos en esta visita, y fue muy enriquecedora. Los chicos aprendieron mucho gracias a la excelente didáctica y a la manera en que se les explicaron los conceptos.»

La directora destacó la importancia de estas actividades: «Es una oportunidad muy valiosa, ya que los chicos se llevan una experiencia significativa, llena de aprendizaje.»

Por su parte, Santiago Silva, uno de los estudiantes, comentó: «Es la primera vez que vengo, y me divertí mucho. Me sorprendió todo lo que vi aquí, esperaba una visita diferente.»

Santiago también resaltó su actividad favorita: «Disfruté mucho programar a ‘Legis’, fue muy divertido poder interactuar con él.»

Leonardo Gauto, otro estudiante, compartió su entusiasmo: «Esta visita me gustó mucho porque no esperaba que fuera tan divertida. Aprendimos sobre el trabajo que realizan los diputados, y el recinto me impresionó por su tamaño.»