En la última semana las gigantes de las redes sociales Meta, que controla Facebook e Instagram, entre otras, y Twitter, recientemente adquirida por el millonario Elon Musk, confirmaron despidos masivos. La red del pajarito recortó casi el 50% de su plantilla, con cerca de 3700 cesantías, mientras que la empresa de Mark Zuckerberg confirmó este miércoles 11 mil despidos.

El propio Zuckerberg confirmó la decisión con un mensaje dirigido al personal de la empresa, donde explicó que el recorte de personal equivale al 13% de la plantilla: “Hoy les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11.000 de nuestros talentosos empleados”.

El CEO de Meta aseguró también confirmó el congelamiento de las contrataciones para 2023 y aseguró que los cambios apuntan a “una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales”. Al respecto, explicó que al inicio de la pandemia “el mundo se movió rápidamente en línea y el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos”, escenario en el que se predijo “una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia”.

Y añadió: “Yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señales de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello”.

Zuckerberg aseguró que los despedidos recibirán el pago de “16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año de servicio, sin tope” y que Meta cubrirá “el costo de la atención médica para las personas y sus familias durante seis meses”, entre otros beneficios.

En el caso de Twitter, adquirida hace pocos días por 44 mil millones de dólares por Elon Musk, los cambios fueron casi inmediatos tras la confirmación de la venta. El CEO de Tesla confirmó una reducción del 50% de la plantilla de la empresa, con aproximadamente 3700 despidos. “Con respecto a la reducción de la fuerza laboral de Twitter, desafortunadamente no hay otra opción cuando la empresa está perdiendo más de $4 millones por día. A todos los que salieron se les ofrecieron 3 meses de indemnización, que es un 50% más de lo requerido legalmente”, manifestó.