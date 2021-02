Advierten que el timing de la liquidación de la cosecha es clave para la estabilidad cambiaria de todo el año.

El puente cambiario hasta abril que se propuso Guzmán cuando el dólar blue se aceleraba hacia los $200 viene funcionando. En diciembre, el Banco Central recompró reservas internacionales por 608 millones de dólares, y en enero se aseguró otros 105 millones sin acelerar el ritmo de devaluación mensual. En los tres primeros días de febrero compró 101 millones más y desde entonces el mercado estima compras por otros 190 millones hasta este martes inclusive.

Pero todavía falta para que comience la cosecha gruesa a partir de fines de marzo y la cosecha fina de diciembre ya prácticamente fue liquidada. Por lo que la relativa estabilidad cambiaria no está exenta de alguna turbulencia hasta que comience la liquidación de la soja y el maíz a partir de abril. Y el timing de la liquidación de las divisas va definir, en buena medida, la estabilidad cambiaria del año.

«La cosecha fina ya gran parte entró y hoy hay casi 9 millones de toneladas liquidadas de trigo, sobre un saldo de 10 millones que se exportan, ya está prácticamente cerrado el trigo; lo mismo pasa con la cebada que ya se compraron 1,8 millones toneladas. Lo más importante es lo que se viene: el maíz y la soja, y parte de la soja de la campaña anterior que está sin vender», dijo el consultor agropecuario Gustavo López a LPO.

Lejos de coquetear con los $200, este martes el dólar blue subió un peso y cerró en $152 para la venta, mientras que las cotizaciones de las divisas bursátiles cerraron en $152,47 el contado con liquidación y en $149,71 el dólar bolsa o MEP, es decir, todos debajo de los $153,86 a los que cotiza el dólar solidario. Esta anomalía que se explica por la sequía de pesos en la calle en parte y por la estabilización de la brecha entorno al 60% con la ayuda de la intervención oficial sobre el mercado de bonos.

«Hay un riesgo de que la brecha cambiaria esté más cerca de su piso que de su techo porque la tasa de interés es negativa y no hay expectativas de un acuerdo rápido y contundente con el FMI. Y esto puede meterle presión a la brecha hasta llegar a la cosecha gruesa», explicó a LPO Federico Furiase, economista y director de EcoGo.

«Pero mientras el Banco Central tenga saldo positivo en el mercado de cambios y compre reservas, va a seguir teniendo municiones para operar en el mercado de bonos en dólares contra pesos y recomprándolos contra reservas netas, aunque son poquita las reservas netas. Si empieza a menguar el ingreso de dólares en el mercado oficial porque se frena la liquidación y el Central deja de comprar reservas, el margen para mantener el contado con liquidación controlado y es posible que tenga que subir la tasa», agregó.

En este sentido, es relevante que conforme se vaya cosechando también se muevan la liquidación de exportaciones, porque la venta no es automática una vez levantado el grano. Por ejemplo, de la campaña de soja del año pasado todavía hay unos 10 millones de toneladas sin vender

De hecho, en la oposición señalan que en gran medida la amenaza de subir las retenciones es en verdad una herramienta para apurar a que los productores se sientan tentados a adelantar exportaciones. Así lo sugirió el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach.

Sobre este punto, los especialistas no creen que esta amenaza surja efecto para acelerar la venta de soja. «El cuco de las retenciones puede ser que acelere un poco las ventas de maíz, pero hasta ahora no queda más que en rumores», dijo López.

Por su parte, el presidente de la Cámara Arbitral Bolsa de Cereales, Javier Buján aseguró que: «Tengo serias dudas que se produzca una fuerte oferta solo por entrar en cosecha, claro que va a vender algo más que hoy, pero de continuar la brecha y este nivel devaluatorio no veo incentivo alguno a cambiar dólar-agro (mercadería) por pesos. De hecho hoy se observa que hay mucha soja que está disponible para venderse y, al no haber aplicación de esos pesos, muchos lotes se están vendiendo con fecha de marzo, abril, mayo y julio dependiendo de los compromisos de cada uno, y esas fecha valen lo mismo que el mercado disponible, pero van a capturar el 3% a 4% mensual de devaluación oficial».

Por el momento de los 48 millones de toneladas de maíz proyectadas, ya hay unas 16 millones compradas, por lo que los especialistas esperan que el ritmo de venta sea muy similar al de años anteriores. En 2020, a esta altura del año se proyectaban 50 millones de toneladas y 18 millones ya estaban vendidas.

En cambio, en la soja sí se observa un retraso de cinco millones de toneladas en las ventas. Si bien este año se esperan 47 millones de toneladas, 3 millones menos que el año pasado, solo hay unas 8 millones de toneladas vendidas, cuando en 2020 habían sido 13,5 millones. «Es el grano en el que productor más se sienta. Primero vende trigo, después maíz y por último soja».

Lo que es seguro es que hay oportunidad para que sea un año con fuerte ingreso de divisas por los altos precios internacionales si los productores encuentran incentivos a liquidar: «Se pueden achicar los rindes si las lluvias no se sostienen. Y no me da la impresión de que a los productores los apuren con retenciones, porque van a estar mirando la evolución de los precios internacionales. No es que hay escasez en el mundo, pero sí mucha demanda y puede llegar a haber escasez de soja si la cosecha en Brasil, el principal productor, termina debajo de lo esperado. Y todo eso se traduce en el precio. Por eso, se van a generar más divisas este año a pesar de que los saldos exportables van a ser menores, la liquidación va a ser el récord absoluto con, calculamos, 35.000 millones de dólares y de los cuales 8.000 millones de dólares son retenciones, que no es récord, pero es de los más altos», concluyó López