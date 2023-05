Conocida por ser el inicio de toda esta gran red misionera de educación disruptiva, progreso e innovación, ofrece a sus alumnos una educación personalizada y especializada para los trabajos del siglo XXI. Desde que abrió sus puertas ha educado a más de 2500 ingresantes por año, cuyas edades van desde los 3 años hasta los 80. Con ayuda de los 81 espacios Maker sus raíces educativas llegan hasta lo más profundo de la primera provincia Start Up del país.

Por Gustavo Ortega

Misiones alguna vez fue considerada una provincia turística y agraria con una gran producción de yerba, té y tabaco, algo que pese a que sigue enorgulleciendo queda corto con el sueño de buscar un mayor progreso, destacarse y seguir proyectando hacia un futuro mejor. Con este pensamiento en mente fue cómo se desarrolló uno de los proyectos más grandes de la Argentina en factor de educación pública y tecnología, la Escuela de Robótica. Esta estructura significó no solo un cambio total en el paradigma de la educación tradicional, sino que marcó un nuevo rumbo para toda la provincia y el futuro de sus ciudadanos.

En la actualidad la apertura del Silicon Misiones, la congregación de los espacios Maker y el refuerzo educativo de los cursos tech del Polo TIC, son noticias del día a día. Las personas ya se acostumbraron a ver nuevos edificios e innovaciones tecnológicas recorriendo los 78 municipios, y aunque se siguen sorprendiendo de proyectos líderes en la región que aplica la provincia, como la energía solar y la radicación de empresas multinacionales como MACOMA, muchos han olvidado cuál fue el principio de toda esta gran red de progreso, educación e innovación.

“Este proyecto empezó en el 2016 cuando se firmó un convenio entre la empresa Intel y la Cámara de Representantes, en ese momento con la presidencia del ingeniero Carlos Rovira. En este sentido Intel ponía los dispositivos para el proyecto y la Cámara de Representantes el espacio físico mobiliario y recursos humanos para poder llevar adelante los trayectos de la escuela”, relata la coordinadora general de la Escuela de Robótica, Solange Schelske, a Canal 12.

Schelske también comentó que la escuela durante sus inicios manejaba un promedio de 2.500 estudiantes presenciales por año en su sede principal ubicada en Posadas, pero desde su expansión por toda la tierra colorada con otras sedes, estos números aumentaron drásticamente. “Logramos tener presencia en cada municipio de la provincia, gracias a la colaboración con los espacios Maker, que ya son 81 con el inaugurado en Fracrán este año”.

El gran alcance de la academia va más allá de los miles de jóvenes que se inscriben cada año, ya que este refuerzo técnico y educativo también lo están aprovechando personas de edad avanzada como jubilados que encuentran entretenido aprender algo nuevo y moderno, a estos se les suman varios jóvenes y adultos que utilizan lo aprendido a través de los proyectos robóticos para ampliar sus posibilidades y capacidades a la hora de conseguir un trabajo o ejercerlo. Todo esto bajo la bandera de una educación pública y gratuita única en América del Sur.

Romper lo tradicional

El atractivo principal de la Escuela de Robótica es que da la posibilidad de lograr una hazaña tan grande como la de crear un robot, un factor que impulsa a muchos a inscribirse, pero lo que en verdad atrapa a alumnos es el hecho de encontrarse con una enseñanza única, personalizada y interactiva cosas que carecen en la educación tradicional presentada por otras instituciones.

Este nuevo método de enseñanza construido por psicólogos, educadores e ingenieros misioneros, es lo que se conoce como educación disruptiva, una palabra que aparece en los diccionarios como fragmentado y roto, un significado que la provincia supo cambiar para referirse a las herramientas que forjó para las escuelas del futuro.

La coordinadora general de la Escuela de Robótica, Solange Schelske.

“Si buscamos en el diccionario lo que es disruptivo no habla de algo bueno. Pero cuando desarrollamos y nace este nuevo significado, se convierte en venir a romper con una formación tradicional que pretende de que todo en un mismo tiempo espacio y lugar aprendan lo mismo. Sin embargo, la educación disruptiva entiende al ser humano como particular, un ser que aprende de una manera diferente a los demás, por eso viene a romper ese esquema”, cuenta el auxiliar pedagógico Vergara Sergio Leonardo a Canal 12.

Según Vergara el sistema utilizado para romper la dinámica tradicional, consta de armar varios grupos de alumnos dentro de una clase, para que aprendan a trabajar en equipo dividiéndose las tareas del proyecto que van a realizar, esto garantiza que aquellos que no les guste programar puedan tener otras tareas y que cada uno haga lo que le gusta y no pierda el interés. Las conformaciones de grupos también ayudan a que los educadores, denominados facilitadores, puedan trabajar de una manera más personalizada, ya que enseñan de grupo en grupo y no sobre una clase completa de decenas de alumnos.

En tanto los trayectos que ofrece la institución van desde los 3 años con Pequebot, de 5 a 6 años Trend Kids, de 7 a 8 Tecnokids, de 9 a 12 Maker Juniors, de 13 a 15 Teens Makers, de 16 a 18 Team Inn, hasta los mayores de 19 Highmakers. Estas divisiones fueron creadas para atraer a las nuevas generaciones desde pequeños, pero sin olvidarse de los adolescentes que recién se inician en el mundo de la programación y robótica. Cabe aclarar que no importa si no se cursó un periodo, ya que cada espacio trata temas básicos como complejos y pone énfasis en los nuevos en el mundo tech.

Trayectos educativos según la edad

Desde los 3 años con Pequebot

De 5 a 6 años Trend Kids

De 7 a 8 Tecnokids

De 9 a 12 Maker Juniors

De 13 a 15 Teens Makers

De 16 a 18 Team Inn, hasta los mayores de 19 Highmakers.

Uno de los puntos más destacados de la Escuela de Robótica es la edad tan corta con la que recibe a sus primeros alumnos, con tan solo tres años ya se pueden inscribir. Según relata el psicólogo Juanjo Aidas, los más pequeños no trabajan en proyectos que generen un robot, sino que a través de juegos desarrollan tareas de aprendizaje, esto quiere decir que se van introduciendo a la robótica por medio de juguetes interactivos creados por la misma escuela.

Viendo la otra cara de la moneda, las personas de una edad avanzada también pueden participar a través de los programas. “Nosotros articulamos un convenio con el Polo TIC para justamente trabajar en la metodología de aprendizaje basado en la elaboración de un plan de negocios en que los más grandes puedan desarrollar después un emprendimiento o que les sirva para su trabajo”, remarcó Schelske.

“Además contamos con estudiantes de 80 años, por ejemplo en Concepción de la Sierra se han acercado clubes de abuelos que están desarrollando los trayectos para mayores de 18 años. Incluso han tenido muy buenas experiencias en cuanto a lo que es la enfermedad del Alzheimer, tenemos un trayecto que se han sumado 120 abuelos y que son de distintos clubes y que han hablado entre ellos para poder organizarse ir a la Escuela Robótica”, agregó.

Reconocimiento nacional

El proyecto que supuso la Escuela de Robótica fue noticia a nivel nacional, varios medios de comunicación a lo largo de la Argentina lo reconocieron como una propuesta única e innovadora. Esto a tal punto que varias provincias quieren replicar la gran hazaña misionera en sus sistemas de educación pública. Uno de los casos es Neuquén, cuyo gobierno provincial ha hecho un convenio con la provincia de Misiones para que se le suministre planes de estudio y conocimientos sobre su aplicación.

Uno de los reconocimientos más recientes y de mayor importancia a nivel nacional que ha recibido la Escuela de Robótica y la provincia en sí, es ser la sede de la gran final de la Liga Nacional de Robótica. “Este es el primer año que la final de la Liga Nacional se hace fuera de Buenos Aires y se llevará a cabo el 11 de noviembre en el polideportivo Finito Gehrmann, así que por primera vez vamos a tener la visita de todos los ganadores de las otras provincias”, explicó Schelske

“Para nosotros es un orgullo que nos hayan seleccionado porque ya fue una votación que se hizo a nivel nacional y nos votaron a nosotros por decisión unánime”, agregó. Cabe recordar que en la actualidad se está llevando a cabo la Copa robótica Provincial, la cual ya tuvo dos encuentros (San Vicente y Apostóles) con una participación de más de 80 robots registrados, además las ediciones estuvieron acompañadas por ferias de innovaciones donde diferentes grupos presentaron sus proyectos para modernizar y ayudar a las chacras misioneras.

“Ahora el 9 de junio tenemos la siguiente etapa en Eldorado, y para el 11 de noviembre nos estamos preparando para la última instancia de nuestra copa provincial y la final de la Liga Nacional de Robótica”, detalló.

Para finalizar Schelske remarcó que esto es un proyecto clave para el desarrollo de una economía provincial estable y próspera, ya que al ser pública y gratuita se transforma en una herramienta que brinda oportunidades, para que el ciudadano pueda tener un mejor trabajo, más ingresos y por consiguiente una mejor calidad de vida.

“Nosotros como política de estado tenemos a la educación en los primeros ejes de la distribución presupuestaria y eso habla de una provincia que piensa de forma estratégica en el futuro. No solamente en cuanto a la educación sino también en cuanto al desarrollo económico y es por eso existe el Silicon, porque desde la Escuela de Robótica se motiva el desarrollo de estas habilidades que luego les va a permitir obtener un trabajo relacionado al Silicon”, concluyó.

Foto destacada: Promotora Misiones

Fuente CANAL 12