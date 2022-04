Lo manifestó Cintia Paola Coronel, del barrio Santa Rita, de Posadas, después que resultara beneficiada con el sorteo de IPLyC Desafío Confort, y los integrantes del programa la sorprendieran con los premios. “Estoy muy contenta”, señaló la ganadora N° 71.



Contó que su mamá siempre mira el sorteo de la quiniela, y «estaba con una vecina, cuando apareció mi nombre y mi número de documento en la pantalla. Me llamaron al trabajo, y no lo podía creer porque hace dos años que me anoté. Mamá estaba llorando de felicidad, pero tenía mis dudas y después lo corroboré en la página”.

“Como nunca gané nada, fue una felicidad inmensa. Además, porque siempre viene bien una ayuda. Salimos de una pandemia que fue muy difícil. Vivo con mamá y mi hermana, y siempre estamos buscando la manera de hacer diferentes cosas para poder solventar nuestros gastos”, confió, quien se está iniciando en la docencia.

“Me encanta esto, siempre trato de apostar y doy gracias a Dios que el IPLyC SE nos pueda ayudar de esta manera. El Instituto siempre está para la gente, entrega premios y a todos nos viene re bien. Quiero agradecer por el premio, porque es real y porque llega cuando uno menos espera”, agregó.

Sobre los premios, dijo que la pava eléctrica “me viene re bien, porque me va a agilizar las cosas, y podré renovar la planchita y el secador de cabello, que están bastante usados. El dinero me viene súper bien para pagar gastos pendientes, y revocar una de las paredes de la casa porque es algo que tengo pendiente y que nunca me alcanza”.

Comentó que “cuando me inscribí, lo hice para probar. Nunca pensé que sería tan emocionante. Es muy linda esta sensación de ser la ganadora”, sintetizó Coronel.