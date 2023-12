Desde el Palacio de Hacienda difundieron diez medidas económicas para reducir el déficit fiscal. En la Provincia, se sostiene hace más de 20 años un modelo que pone en la balanza la solvencia y el orden de los recursos, sin dañar el bolsillo de la gente.

El ministro de Economía de la Nación Luis Caputo anunció este martes un paquete de medidas que ejecutará el presidente Javier Milei. Los diez ítems apuntan a reducir el déficit fiscal, la “génesis del problema”, según el titular del Palacio de Hacienda. En este sentido, la Nación intentará aplicar un modelo que en Misiones ya es una realidad hace más de 20 años: no gastar más de lo que ingresa.

El Gobierno provincial mantiene un sólido esquema de equilibrio y solvencia fiscal que permite asignar los recursos hacia el desarrollo económico y la ampliación de derechos de los ciudadanos. Un exitoso modelo que desde sus inicios nunca llevó a los misioneros a vivir situaciones traumáticas.

Las nuevas medidas que aplicará el Ejecutivo nacional desde este miércoles serán la no renovación de contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia; la suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año; la reducción de la cantidad de ministerios y secretarías; la reducción de los ATN a las provincias; la eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron; la reducción de subsidios a la energía y al transporte.; el congelamiento de los Potenciar Trabajo en valores 2023; un dólar oficial a $800, con aumento del Impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de exportaciones no agropecuarias; el reemplazo de las SIRA por un sistema de importación sin autorización previa y la duplicación de la asignación por hijo y la suba del 50% de la tarjeta Alimentar.

Cómo fue el proceso de desendeudamiento de Misiones

Con la crisis de la convertibilidad en el año 2002, el planteo de la provincia de Misiones de la mano del entonces gobernador Ing. Carlos Eduardo Rovira, fue plantearle a Nación que, en el marco de la Ley de Emergencia Económica que se estaba por sancionar con la conocida pesificación asimétrica, las deudas de las provincias con los bancos privados fueran absorbidas por el Estado Nacional. A partir de ese momento “Misiones pasa a tener un acreedor menos exigente, que era el mismo Estado, y una deuda en pesos, no en dólares”, explicó el año pasado el ministro de Hacienda de la Provincia Adolfo Safrán a través de sus redes sociales.

Luego se pone en marcha el Programa Federal de Desendeudamiento, “primero ajustable con cláusula CER y luego a una tasa nominal del 6% anual, lo que nos permitió a las provincias ir reduciendo paulatinamente la deuda en términos reales con el Estado Nacional, logrando disminuir su incidencia en las cuentas provinciales desde el año 2002 hasta el año 2018”, detalló el contador.

En el año 2017, con la firma del Consenso Fiscal, las provincias suscriptas recibieron un Bono del Estado Nacional compensatorio de deudas, que en el año 2019, bajo el gobierno de Hugo Passalacqua, fue aplicado por la provincia de Misiones para cancelar íntegramente la citada deuda, poniendo fin así a más de 25 años de endeudamiento estructural contraída durante el gobierno de Federico Ramón Puerta.

Por su parte, la deuda de los Bonos juniors y seniors fue refinanciada en el año 2016 en un 90,1% con el Fondo de Garantía de ANSES (titular tenedor de esa porción de esos Bonos) que fue refinanciado a un Bono de 15 años.

Con políticas fiscales progresivas, “donde los pequeños contribuyentes pagan menos, cuidando el orden de las cuentas públicas solo gastando de forma equilibrada con los recursos, se alcanzó en estos últimos 20 años que el stock de deuda pase del 200% al 5% del total de ingresos anuales del Estado Provincial; y que los servicios de la deuda pasen de ese 15% al 1% de los ingresos totales”, manifestó el titular de Hacienda.

“Orientado por la conducción política del ingeniero Carlos Rovira, y con la administración llevada a cabo por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el acierto estratégico del Gobierno de Misiones en no asumir compromisos en moneda extranjera es una de la razones que explican la solidez y la solvencia actual de las finanzas públicas provinciales. Una situación ventajosa que nos permite asignar los recursos dando jerarquía al desarrollo económico y la ampliación de derechos”, concluyó Safrán.

