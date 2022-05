El Banco Nación ofrece créditos para la ampliación, refacción y/o terminación de una vivienda única y de ocupación permanente. Qué requisitos se deben cumplir para acceder al crédito de vivienda

El Banco de la Nación Argentina ofrece diversos préstamos que son destinados a la ampliación, refacción y/o terminación de una vivienda única y de ocupación permanente. La página web de la entidad bancaria destaca que «para considerarse terminación, se deberá contar con un grado de avance no inferior al 60% del total de la obra«.

Préstamos del Banco Nación: requisitos para acceder al crédito de vivienda

Personas Humanas en actividad laboral (en relación de dependencia o contratados y autónomos y monotributistas) jubiladas y/o pensionadas. Se admiten hasta dos usuarios, debiendo al menos uno de ellos ser propietario de la vivienda única y de ocupación permanente a ampliar, refaccionar y/o terminar.

Deberá verificarse que el usuario no posea otra propiedad apta para la vivienda mediante la presentación del formulario de Índice de Titularidad emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.

Se admitirá que cada solicitante pueda ser propietario de hasta un 50% de una parte indivisa de un inmueble para vivienda, siempre y cuando acredite que no reside en tal inmueble por circunstancias relacionadas a divorcio vincular o por aceptación de donaciones con usufructo gratuito de por vida sobre la propiedad, a favor de otra/s persona/s.

Características del préstamo para viviendas

Modalidad: en pesos

Monto máximo: Hasta $ 4.000.000.

Hasta $ 4.000.000. Proporción de apoyo: La asistencia para la ampliación, refacción y terminación podrá ser hasta el 100% del presupuesto de obra sin exceder los $4.000.000 y sin superar el 50% de la tasación de la vivienda previo a la obra.

Amortización: las cuotas se liquidarán en forma mensual y por sistema francés.

Plazo: hasta de 120 meses.

: hasta de 120 meses. Garantía: a sola firma

Crédito de vivienda por el Banco Nación

También podrán acceder usuarios en relación de dependencia y jubilados y/o pensionados (que adhieran a un paquete de servicios de productos y perciban sus haberes por el Banco) o usuarios monotributistas o autónomos (que adhieran a un paquete de servicios) y por toda la vigencia del préstamo.

Intereses del préstamo del Banco Nación

Usuarios en relación de dependencia y jubilados y/o pensionados o usuarios monotributistas o autónomos

Para los primeros doce meses del préstamo se aplicará una tasa de interés fija del 27% nominal anual.

A partir del mes 13 y hasta el mes 36, la tasa del préstamo será variable, calculándose por periodos anuales a partir de aplicar el «Porcentaje del Incremento del Coeficiente de Variación Salarial («CVS») del año calendario anterior.

A partir del mes 37 se aplicará anualmente la TASA BADLAR SECTOR PRIVADO multiplicada por 1.3, tomando la correspondiente a cinco días hábiles anteriores al último día hábil del mes de noviembre, controlando que la misma no supere la tasa vigente para préstamos personales – Libre destino – Cartera Haberes.

Resto de los usuarios de Banco Nación

Se aplicará una tasa de interés variable que se calculará anualmente a partir de la tasa BADLAR SECTOR PR IVADO, tomando la correspondiente a cinco días hábiles anteriores al último día hábil del mes de noviembre, multiplicada por 1.6 durante todo el período del préstamo – Libre destino – Cartera Abierta.

Créditos del Banco Nación, beneficios

A sola firma (sin garantía hipotecaria).

Cancelación anticipada total o parcial sin cargo.

Las cuotas se descuentan de tu cuenta.

Eximición de IVA sobre intereses conforme lo establecido en la RG AFIP 680/99.