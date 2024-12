Más de 15 años después de su muerte, el cantante estadounidense sigue en boca de todos por su éxito y ahora podría tener un inesperado lanzamiento póstumo.Un sombrero que Michael Jackson usó en un show de 1983 fue subastado por una cifra millonaria

El cantante estadounidense Michael Jackson podría volver a la música y 15 años después de su muerte, ya que se encontraron 12 cintas inéditas en una unidad de almacenamiento abandonada.

La información llegó desde el portal The Hollywood Reporter, donde de forma exclusiva revelaron que un padre de familia del condado de Ventura encontró 12 cintas inéditas de Michael Jackson en una unidad de almacenamiento abandonada. Cada una de estas fue grabada entre 1989 y 1991, de forma que se trata de un trabajo entre los álbumes Bad y Dangerous.

Esto sucedió porque en Estados Unidos es muy común que se vendan las unidades de almacenamiento que no son pagadas luego de cierta cantidad de tiempo, por lo que todo lo que está en su interior pasa a ser de la empresa. En esta ocasión, Gregg Musgrove se encontraba en la «búsqueda de tesoros» y se hizo con estas cintas inéditas.

Sobre esta auténtica joya, Musgrove reveló: «Escucho estas cosas y se me pone la piel de gallina porque nadie las ha escuchado antes. Escuchar a Michael Jackson hablar y bromear de verdad fue realmente genial«. Por otro lado, agregó que la unidad de almacenamiento pertenecía al productor musical Bryan Loren, quien aparece en múltiples de las cintas.

Cada cinta tiene varios datos, y lo que se puede observar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo es lo siguiente:

Nada. Nada. Bryan Loren: 3 Songs In One. House Groove. Work That Body (voc). Can’t Come Back (voc). Homeless. Satisfy You (voc). Superfly Sister. Bubbles. Pretty Face. Michael Jackson production tape (Son of Thriller): Track mix (29 de agosto de 1989). Son of Thriller. Nada. Bryan-MJ (27 de marzo de 1991): All The Truth. Call It Off. Michael Jackson production tape (4 de octubre de 1989): Work That Body. Three Songs In One. Pretty Face. Can’t Come Back. Bubbles. Michael Jackson (15 de septiembre de 1989): Can’t Come Back. Nada. Nada. Nada. Bryan Loren – master – To Satisfy You (29 de mayo de 1991): Straight Pass. Vocal Up Lead. Television. Instrumental.

Las 12 cintas inéditas de Michael Jackson generan ilusión: ¿podrían publicarse?

Junto a la información exclusiva, The Hollywood Reporter explicó que hay muchas chances que Gregg Musgrove sea una de las pocas personas que podrán escuchar las canciones.

Esto se debe a que el actual dueño de las mismas se contactó con la familia de Michael Jackson para mostrarles su hallazgo, incluso ofreciéndoles la posibilidad de comprarlas. Tras una investigación por parte de los herederos, se negaron a adquirirlas y no revelaron el motivo.

Lo que sí hicieron fue enviarle una carta en la que aseguraron que no van a reclamarlas en ningún momento, aunque explicaron que Musgrove o un futuro comprador no será dueño de los derechos de autor de los contenidos, sino los legítimos herederos. De esta manera, que las cintas vean la luz del día depende de la familia de Michael Jackson, y no parecen estar interesados en ello.