Con los colores del Arco Iris como eje, la Sala de Situación de la Vicegobernación de la Provincia fue el espacio desde donde se anunciaron las actividades que se realizarán por el Mes del Orgullo.

La sala de situación de Casa de Gobierno vivió una jornada histórica. Con la presencia del Vicegobernador Carlos Arce, el ministro de Cultura, Joselo Schuap, la subsecretaria de Coordinación de Fomento y Regiones Culturales, Laura Lagable, Katy Solem, representando a la comunidad LGBT+, se realizó el lanzamiento oficial de las actividades organizadas por el Mes del Orgullo.

«Vengo trabajando hace 10 años y es la primera vez que sentimos este apoyo de parte del Estado, y eso hay que agradecerlo, así como también a todos los colectivos, porque esto es un trabajo en equipo», manifestó Katy Solem, artista drag y trabajadora del Ministerio de Cultura de la Provincia. «Nunca ocurrió que se haga un lanzamiento del Mes del Orgullo desde un espacio institucional como este. Creo que hay que destacarlo porque para este gobierno la inclusión es algo concreto, que se manifiesta ya desde la plantilla laboral», remarcó Laura Lagable, titular del área desde donde fue gestando la movida, con una grilla que aún deparará algunas sorpresas.

«Desde el Gobierno de la Provincia de Misiones ponderamos lo humano ante todo: la vida y el derecho. Creo que hoy estamos haciendo eso, con hechos y no con palabras», dijo el vicegobernador Oscar Arce. «A veces no es tan importante el fin, sino el camino. Y este mes desde el Gobierno vamos a caminar junto a estas actividades, porque confiamos en el arte como modo de expresión y creemos que cada uno debe sentirse orgullosa y orgulloso de lo que es y lo que eligió como modo de vida. Y eso debe ser respetado».

A su turno, el ministro de Cultura Joselo Schuap aseguró que «apoyamos esta actividad porque sabemos que para algunas minorías no es fácil estar en pleno ejercicio de sus derechos, y creemos que el arte es el camino. Si no usamos la cultura para esto, estaríamos equivocando el rumbo. Celebro que tengamos la mente lo suficientemente abierta para poder ser mejores personas».

Vestida y maquilllada de fiesta, como muchos de sus colegas presentes, Solem explicó que, junto a los equipos de trabajo de Flora Espacio Cultural y del Centro Cultural Vicente Cidade, fueron reuniendo las actividades previstas para el mes. «El arte me salvo la vida y me permitió vivir como quería vivir. Además, creo que es la forma de llegar al corazón de las personas y crear sensibilidad. Veo que la sociedad se está abriendo mentalmente y nosotros estamos teniendo más posibilidades y oportunidades. Porque no necesitamos nada más que tener la oportunidad que tienen todos, para hacer lo que queremos», destacó la artista, parte de la organización del Mes del Orgullo.

Acompañaron la mesa Nicolás Pintos, director de Prevención del Ministerio de Desarrollo Social y Jorge Ríos, representante del INADI. También se agradeció la presencia de los subsecretarios Adriana Rinas, de Innovación Educativa; Sebastián Ortiz de Economía Social; la directora de Políticas Estudiantiles Emilia Lunge del Ministerio de Educación, y representantes de Centros Culturales y organizaciones como el Colectivo 108, el área de Diversidad de la Tupac Amarú, el Foro ODS Misiones, la asociación civil de Género y Diversidad «Ñenambareté» y «ATTTA», Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, Misiones.

El Mes del Orgullo tiene lugar en junio de cada año y durante este período se presta especial atención a la emancipación, el respeto y aceptación de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero, así como transexuales, travestis y queers.

GRILLA DE ACTIVIDADES

Desde la organización del evento se aclara que la grilla está abierta a colectivos o grupos que quieran sumar su actividad al Mes del Orgullo. Contactos al 3764228648 (Alejandrino Vazquez

Sábado 10 de junio:

Streaming «Hablamos con Orgullo»: Mesa de charla y debate organizada desde Ministerio de Cultura, reuniendo a representantes de distintos estamentos del Estado que están trabajando con la diversidad. Se puede seguir por el canal de Youtube/CulturaMisiones

Lugar: Flora Espacio Cultural (Santa Fe 1531), a las 18 hs. Entrada libre

Del 13 al 19 de junio:

CICLO «Furia Cuerpo Error»

Lunes 12 y 26 de junio:

Ciclo de cine/debate: Revuelta Cinematográfica

Se proyectarán películas que representen diferentes aspectos de la lucha del colectivo LGBTIQ+, seguidas de debate reflexión sobre lo visto.

Lugar: Biblioteca popular a las 20 hs, Entrada libre y gratuita.

13, 14 y 15 de junio

Taller: «Pulso, entrenar la performance», a cargo de Alma de Camaleón (artista de Rosario, Santa Fé)

Lugar: Flora Espacio Cultural (Santa Fe 1531), de 13 a 16 hs.

Jueves 15 y 22 de junio:

La Escuela va al Teatro

Hora: 9 hs.

Lugar: Centro Cultural Vicente Cidade (Gral Paz y Belgrano)

Viernes 16 de junio:

Conversatorio, entrenamiento guiado y Kiki Session

Facilita: Evan (Rosario, Santa Fé)

Lugar Parque Paraguayo a las 19 hs. Actividad gratuita

Sábado 17 de Junio:

Estreno video performance «Furia Cuerpo Error», ganador de la beca Creación del Fondo Nacional de las Artes

Instalación Performática: Mutante Laboratorio

Aserción Muda: Alma de Camaleón (Rosario, Santa Fe)

Poesía performática: Lea Pompom (Eldorado, Misiones)

Lugar: Flora Espacio Cultural a las 20 hs

Domingo 18 de junio

Estreno video performance «Furia Cuerpo Error»

Instalación Performática: Manifiesto Surrealista, del laboratorio Mutante

Jardín Acuático, inmersión activa de Ani Boreal y Txarlie.

«Lo que un cuerpo puede», de María Alejandro (Oberá)

Lugar: Flora Espacio Cultural a las 20 hs

Lunes 19 de junio

Kiki Ballroom. Competencia centrada en la cultura Ballroom gestada en Harlem (Nueva York) entre 1960 y 1970.

Lugar: Flora Espacio Cultural a las 17 hs

Viernes 23 y sábado 24 de junio:

CULTURA DIVERSA «Edición Arcoiris»

Viernes 23 de junio

Espectáculo de Revista

Hora: 21 hs.

Sábado 24 de junio:

Conversatorio «La formalización del trabajo artístico cultural»

Lugar: Centro Cultural Vicente Cidade, de 15 a 17hs

Martes 27 de Junio

Día Nacional de la Prueba de VIH: por el ejercicio de la sexualidad sin estigma ni discriminación. Información y testeos.

Lugar: Plaza 9 de Julio, de 8 a 12 hs.

Sábado 1 de Julio:

Festival del Orgullo. Shows en vivo con artistas del colectivo

Feria de emprendedores. Patio gastronómico

Lugar: Anfiteatro Natural «El Brete», de 19 a 23 hs.