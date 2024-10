El argentino recibió esa medida por su acción en el sobrepaso a Liam Lawson en el GP de México. El criterio usado por los comisarios deportivos. Por qué no debió haber sido penalizado

Una de las polémicas del último domingo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 fue la sanción que recibió Franco Colapinto por su maniobra en el sobrepaso a Liam Lawson (Racing Bulls) en el final de la competencia desarrollada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino de Williams fue penalizado con 10 segundos, algo que no afectó su decimosegundo puesto final, pero más tarde la Federación Internacional del Automóvil (FIA) lo sancionó con dos puntos de su Superlicencia, algo que puede llegar a costarle una fecha.

La Superlicencia es como el carnet de conducir que tienen los pilotos de F1. Así como se les exigen 300 kilómetros arriba de un auto de F1 o haber sumado 40 unidades en las categorías promocionales (NdR: a medida que van ascendiendo de divisional los puntos valen más), también los competidores tienen un scoring por determinadas maniobras. Según la gravedad y consecuencia, se le aplican puntos en contra y si un piloto acumula 12 unidades en un año completo, no calendario, por infracciones deberá perderse una fecha de la temporada.

El periodo de Colapinto vencerá el 27 de octubre de 2025. Si en ese lapso acumula otros 10 puntos, deberá parar en una competencia. Aunque cabe recordar que por ahora el bonaerense de 21 años no tiene confirmada su continuidad como titular en la venidera temporada. En caso de conseguir esa butaca, deberá tener en cuenta este tema.

Los comisarios deportivos de la carrera son quienes tienen la facultad de poner las sanciones de acuerdo con el Código Deportivo Internacional (la Biblia del automovilismo), en su artículo 38.3. La FIA adopta esta clase de medidas para buscar límites en la pista de los corredores y que, en caso de ser sancionados, reflexionen sobre su actitud deportiva.

Una vez que se cumple esa pena se borran los puntos en contra y se vuelven a cero, pero es considerado muy grave en la Máxima ausentarse en una competencia por esta clase de medida. Principalmente porque apunta a la conducta deportiva en pista y si bien se aplica en lo que es la graduación del automovilismo como lo es la F1. Es como una mancha en la carrera y puede llegar a poner en riesgo su lugar entre los titulares.

Este sistema comenzó a usarse luego de una suspensión por una carrera que recibió Romain Grosjean en 2012 tras causar un accidente durante el Gran Premio de Bélgica. Esto pasó este año con Kevin Magnussen (Haas), quien recibió una sanción similar a la de Colapinto por un toque a Pierre Gasly (Alpine) en Italia: 10 segundos y 2 puntos en la Superlicencia. El noruego llegó a 12 unidades, no pudo correr en Azerbaiyán y su monoposto fue conducido por Ollie Bearman, integrante de la academia de Ferrari, que provee de motores al equipo estadounidense. La sanción al danés fue un hecho sin precedentes, ya que nunca un corredor recibió esta penalidad con este sistema.

Ahora bien, ¿cuál fue el criterio empleado por las autoridades para sancionar a Colapinto? “Colapinto intentaba adelantar por el exterior a Lawson en la curva 1. No estaba completamente a su lado en el vértice y en la salida, por lo que no tenía ‘derecho’ a espacio de carrera en la salida. Lawson se defendió agresivamente hasta la salida de la curva 1, pero se mantuvo en la pista y dejó el espacio justo para que Colapinto permaneciera en pista desde la salida de la curva 1 hasta la curva 2, aunque finalmente Colapinto se salió de la pista”, indicó el comunicado de la FIA.

“Ambos coches estaban en una línea comprometida al acercarse a la curva 2, Colapinto más. Lawson dejó espacio a Colapinto en el vértice de la curva 2. Colapinto mantuvo la potencia, lo que lo obligó a abrirse a la salida de la curva 2 y lo hizo colisionar con el alerón delantero de Lawson”, agregaron.

La maniobra entre Norris y Verstappen que generó polémica en Austin, el antecedente que expuso Colapinto para su defensa

“Aunque los comisarios consideran que la mayor parte de esta secuencia fue una lucha limpia, el hecho de que Colapinto forzara la situación cuando no era capaz de completar el adelantamiento en ninguna de las curvas significa que fue el principal culpable de la colisión”, concluyó el comisariato.

Franco manifestó su descontento con la medida y esgrimió que “no estoy totalmente de acuerdo”, en una charla con F1TV. Además, se encargó de comparar lo ocurrido con el incidente que protagonizaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) en Austin.

“Creo que es algo parecido a lo que pasó con Lando (Norris) y Max (Verstappen) en Austin. Es uno de esos casos donde el que está adentro te empuja fuera de la pista. Yo estaba, creo, ligeramente por delante en el vértice y él frenó sobre el polvo y se fue largo y me empujó fuera. Y luego rompió el alerón delantero solo”, sostuvo Franco.

Para cerrar, Colapinto apuntó contra los comisarios por su penalización de 10 segundos, al analizar que lo sancionaron porque el auto de Lawson sufrió la rotura de la parte delantera de su coche. “Creo que está más relacionado con lo que le pasó a Liam que rompió su alerón delantero, que no es mi culpa, y ellos se fijaron más en esa consecuencia. Por eso me penalizaron con diez segundos. Creo que los comisarios no deberían mirar la consecuencia de lo que pasó después del pequeño incidente”, concluyó.

“Honestamente, le di espacio en la curva 2 y él trajo mucha velocidad también, más de lo que esperaba”, fue el primer comentario del piloto neozelandés en diálogo con la cadena Sky Sports.

“Traté de salir de él, pero sólo agarró la rueda. No es realmente su culpa o algo por el estilo. Fue un incidente torpe”, agregó ante la consulta de la periodista a cargo de las notas que se realizan en el paddock luego del Gran Premio.

“Intenté dejarle espacio en la curva 1, luego le dejé mucho espacio en la 2, pero obviamente llevaba mucha velocidad y, en ese momento, cuando vi la velocidad que llevaba intenté frenar y salir de ahí, pero me quedé sin espacio”, culminó.

Cabe recordar que Franco durante varias vueltas anteriores redujo la diferencia con el neozelandés. Al quedar a menos de un segundo estuvo habilitado para aplicar el DRS (Drag Reduction System), que es lo que permite el movimiento del alerón trasero en el coche que busca el sobrepaso, que recibe una mejor entrada de aire y gana en velocidad para poder adelantar a su rival. Colapinto quedó detrás de Lawson y al ver el hueco por el lado externo, le puso su Williams FW 46 a la par del Racing Bulls del oceánico al llegar a la primera curva. Si bien se ve que el auto del argentino llega a esta por afuera de los límites de la pista, fue porque su rival hizo un radio de giro más abierto y forzó esa acción del joven de Pilar. Al ingresar en la segunda curva Colapinto quedó delante de Lawson, cuyo alerón delantero izquierdo se dañó. Fue una maniobra de carrera que no amerita la quita de dos puntos en la Superlicencia. En el antecedente inmediato planteado por Franco, Norris fue sancionado con 5 segundos y los dos autos superaron los límites de la pista.

Está bien que la FIA vele por la seguridad y busque poner límites dentro de la pista, pero las maniobras arriesgadas, los mano a mano y el ir al máximo por superar a un rival, son baluartes del automovilismo. Constituye uno de los momentos cumbres de una carrera a nivel emotividad junto con las largadas. Esto puede llevar a que los competidores no se arriesguen con el antecedente de dichas sanciones y que afecte a la búsqueda de los sobrepasos.