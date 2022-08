Se realizó el sorteo para la edición 2022, que tendrá una característica particular: “Por decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, se amplían las oportunidades que se les dan a los jóvenes, en este caso permitiendo la participación a nivel mundial”, explicó la secretaria legislativa del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López, en el encuentro que tuvo lugar en el auditorio de la Legislatura provincial.



Participaron también el vicepresidente del Bloque Renovador, diputado Héctor Llera, los secretarios legislativos, de Área Parlamentaria, Gabriel Manitto; del Área Administrativa, Jorge Peroni; y de la Unidad de Gestión en TIC, Soledad Basualdo. Además de los diputados provinciales, presenciaron el sorteo autoridades y comunidades educativas, y representantes estudiantiles.



Antes del sorteo, Llera aseguró que “lo especial que va a tener este Parlamento Estudiantil Misionero es que va a ser internacional, además de la participación de los 77 municipios y las escuelas de Robótica y de Innovación”.

Resaltó “la importancia del Parlamento Estudiantil, que se viene haciendo en nuestra provincia, única en el país, es que muchos de los proyectos que se presentan después son sancionados por nuestra Legislatura”.



López, en tanto, reconoció “las fortalezas y habilidades que tienen los jóvenes para desarrollar sus propias soluciones” y aseguró que esta oportunidad es “para que ellos puedan expresarse a través de la solución a una problemática del lugar donde viven”.

Dijo que este año, “se da una situación particular, ya que por decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, se amplían las oportunidades que se les dan a los jóvenes, en este caso permitiendo la participación a nivel mundial”.



La secretaria legislativa recordó que “en primera instancia 40 escuelas participaban luego de ser sorteadas de una base de datos en la que figuraban todas las de la provincia”. Luego, “cuando se pasó a una situación virtual por la pandemia, el ingeniero Rovira incrementó la cantidad de personas que podían participar habilitando la participación de representantes de cada uno de los municipios”.Ahora, que el contexto sanitario permite que el Parlamento Estudiantil se realice de manera presencial, no se dejó atrás la modalidad virtual, “sino que, como dice el ingeniero, vamos por más: se mantiene la participación de los 77 municipios y de las escuelas especial, bilingüe, de Robótica y de Innovación, y se agrega la participación mundial de manera virtual”, expresó.

“Desde Misiones, ¿por qué no ser el centro, llegar al mundo y dar la posibilidad a que los jóvenes expresen lo que sienten y cuenten una realidad que puede ser común a otros lugares; expresar una problemática particular y una solución”, desafió López.

Asimismo, informó que el marco de referencia para los contenidos de las iniciativas de este Parlamento Estudiantil Internacional “serán algunos de los objetivos de desarrollo sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas: agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres”.

Son objetivos que nos tocan muy de cerca, y por los que todos los jóvenes consideran que tienen que bregar y actuar”, resaltó.

Para la participación presencial, se sortearon una escuela titular y una suplente para cada uno de los municipios de Misiones, mientras que para la participación virtual se habilitará un formulario para la inscripción de los jóvenes de todo el mundo que estén interesados en sumarse.