Este miércoles, el programa Mirar Mejor llegó al municipio de Mártires y brindó atención oftalmológica a más de 60 vecinos, que desde temprano se congregaron en el SUM del Lote 47.

La iniciativa de Gobernación y coordinada por el IPLyC acercó controles oftalmológicos integrales, atención personalizada y entrega de anteojos en función de la demanda de los pacientes. En esta ocasión se entregaron 58 anteojos.

En este sentido, varios de los vecinos destacaron la propuesta. Mabel consideró que “este servicio es muy bueno para los que no tenemos manera de concurrir al oftalmólogo fuera de la ciudad, o no tenemos obra social. Nunca usé lentes, pero siento que empecé a tener muchas dificultades después de haber tenido Covid”.

Claudia señaló que “vine porque hace tres años me hice ver y mi economía no me permite una renovación. Necesito renovar, cambiar, y para mí es una oportunidad única. Será de mucha ayuda”.

Para Jorge, la visita del equipo de “Mirar Mejor” “está espectacular, se necesitaba acá en el pueblo. Cuando estuvo el PAS no había buen tiempo y no pudimos venir, hoy el tiempo acompañó y acá estamos en la fila para la atención”.

Rita contó que usaba lentes desde hace unos tres años, pero que hace un año “se me rompieron, no los pude arreglar y me cuesta mucho leer y utilizar el celular. Así que esta visita me vino re bien, voy a salir de acá con una solución”.

Al respecto, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, enfatizó que “es un programa que cambia la vida, que es efectivo y que ayuda a los misioneros, con una atención personalizada para mejorar la visión”.

Asimismo, ponderó la propuesta que ya visitó 17 municipios desde su arranque -a mediados de agosto- y que brindó más de 1.400 atenciones a vecinos con consultas y más de 1.200 anteojos.

El operativo 18 del año se realizará el próximo martes en la comuna de Olegario V. Andrade.