Doble festejo para los vecinos de Santa Rosa, es que en el Día de su Patrona barrial, el intendente Leonardo Stelatto entregó títulos de propiedad. Fue este martes, en una emotiva ceremonia realizada en el histórico vecindario, donde 11 familias que residen en el lugar, algunos desde el año 1953, recibieron en sus manos la tan ansiada escritura.

“Desde el comienzo de la gestión, nuestra preocupación fundamental fue ir regularizando la propiedad de todas las personas en la ciudad de Posadas. Cuando hablamos de inclusión hablamos justamente de ese tema: regularizar situaciones para que todos puedan tener acceso a la tierra, al título y que eso sea un legado en sus familias”, manifestó Stelatto.

Los vecinos expresaron su alegría y emoción. “Hace muchos años que estoy esperando, hoy es el día que me tocó a mí. Una emoción, no sé cómo guardarlo, le comenté a una vecina, no sé dónde guardarlo para que no se arrugue. De ahora en más voy a seguir mejorando mi casa, ahora sí que tengo más fuerzas y tranquilidad”, dijo una de las beneficiarias.

A su turno, otra vecina resaltó: “Estoy muy agradecida con la Municipalidad y con la comisión vecinal, que trabajaron mucho con nosotros para que esto suceda, este título es muy sagrado para mí”.

Con un fuerte impulso en la ampliación de derechos e inclusión social a largo plazo mediante la titularización dominial, el intendente afirmó: “Las gestiones municipales tienen que tomar acciones a futuro, como se ha hecho en mandatos anteriores en donde comenzaron estos procesos que hoy nos toca completar y llevar adelante. Estas y todas las acciones hay que seguir trasladándolas en el tiempo, no podemos generar fisuras entre una gestión y otra, porque el ciudadano necesita que haya un compromiso de todos los funcionarios hacia él o ella”.

Para finalizar, se destacan las acciones mancomunadas entre el equipo de la escribanía del gobierno municipal a cargo de Ángel Guidice; la Coordinadora de Tierra y Hábitat, Lucinana Scromeda y la comisión vecinal presidida por Carmen Mirta Arce.