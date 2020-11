En la mañana de este miércoles se realizó la entrega de las certificaciones analíticas a los flamantes recibidos de la carrera de Asistente Técnico Docente (ATD).



Con la presencia del gobernador, la UDPM entregó certificaciones a más de 300 nuevos Asistentes Técnicos Docentes



El evento se llevó a cabo en la Escuela Normal N° 1 de la ciudad de Leandro N Alem con la presencia del gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, el Secretario General de UDPM Rubén Darío Grillo Caballero, el Diputado Nacional Ricardo Welbach, el Intendente de Alem Waldi Wolember, el presidente del CGE Alberto Galarza, el presidente de ADOMIS Christian Dechat y otras autoridades locales y provinciales.

«Lo salarial es una parte importante, pero también es muy importante el trabajo colectivo. Estos títulos legitiman sus conocimientos. Es fruto de un acuerdo paritario, no solo se resuelve salario, sino laburo para toda la vida», comenzó Caballero al dirigirse a los presentes. Asimismo añadió que «esto surgió y se materializó. En 2020 llegamos a tiempo para tener el certificado y quedar titulares que es trabajo para toda la vida».

En otra parte, el titular de la UDPM señaló que «pensemos que acá recomponemos salario, no hay registro que se haya realizado algo de manera tan elevada, se siguió titularizando gente, algo que no pasa en otras provincias. Hay muchos que no se dan cuenta en qué contexto estamos, esto es doblemente meritorio y hay que ratificarlo en todos lados».

«Felicitamos y agradecemos, los grandes son los docentes en esta época porque han materializado por las redes lo que se da en la escuela. Seguiremos con las capacitaciones porque es algo que continuará», cerró Caballero.

Por su parte, el gobernador misionero felicitó a los graduados y al gremio por su trabajo constante. «Es fundamental cumplir los ciclos, una actividad gremial no se limita a discusión de sueldo, sino tambien a generar politicas educativas y sanitarias. Cuando se pone en marcha el sistema de capacitación la idea es no estar en discusiones de salario, sino analizar la actividad formativa y creanme que en nuestra mesa de trabajo tenemos proyectos que salen del consenso y trabajo con la activdad gremial».

Además resaltó que «ustedes son un eslabón muy importante en el gobierno porque miran hacia la escuela y cientos de docentes con diferentes adversidades transcurrieron la pandemia con vocación y servicio. Acá reivindico el trabajo en conjunto y servicio para sus colegas. Venimos a celebrar un resultado que se da en momentos extremadamente difíciles para la sociedad».

El director de la institución que otorga esta documentación, Pedro Andersen, agradeció el acompañamiento del Estado provincial y de la UDPM en el proceso. También felicitó a los egresados y el esfuerzo que realizaron.