Con el objetivo de impulsar los proyectos productivos de la provincia, desde el Gobierno de Misiones trabaja, en conjunto con Nación, en diferentes líneas de acción y asistencia a emprendedores que buscan, a través del emprendedurismo, una salida laboral.

Por ello, El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud realizó la entrega de herramientas e insumos a trabajadores de San Vicente, beneficiarios del programa Banco de Herramientas. De esta manera, se entregaron insumos por el valor de más de $2 millones para esta localidad.

El ministro, Fernando Meza, destacó el compromiso del municipio y el trabajo mancomunado que lleva adelante con los emprendedores de la localidad. “En el municipio de San Vicente entregamos equipamiento por un monto cercano a $2 millones, esto permite fortalecer y dar esa envión q necesitan los emprendedores locales para el fortaleciemtinto de sus emprendimientos y la economía local”. Por su parte, el intendente, Fabián Rodríguez, señaló que, “este trabajo del Gobierno de la Provincia permite que los emprendedores puedan salir adelante y potenciar la economía local”.

Ester Willing es una de las emprendedoras beneficiarias, quien indicó que “quería una amasadora para poder agilizar más mi elaboración, así fue que la Municipalidad, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, me entregaron la amasadora. El Intendente y el Ministro estuvieron en mi casa, fue un orgullo tenerlo ahí. Les invité algunas cosas de lo que hago y la verdad que estoy muy feliz”. En esa línea, enfatizó en el crecimiento del trabajo que desarrolla como panadera y sostuvo que, “desde que yo empecé, estoy haciendo cada vez más y más. Ya es hora de pensar en poner un ayudante porque yo sola no doy abasto. Las herramientas ya las tengo, así que hay que darle para adelante”.

Desde el Ministerio y en articulación con el Municipio se pretende fortalecer a unidades productivas conformadas por personas en situación de vulnerabilidad social, a fin de contribuir a mejorar su inclusión en el mercado comercial formal, para potenciar la inclusión, la autonomía progresiva, la equiparación de oportunidades, el empoderamiento económico y fomentar el desarrollo local. En total se entregaron equipamientos a nueve emprendimientos productivos que se desarrollan en los rubros de panadería, sublimación, gastronomía, mantenimiento de espacios verdes y carpintería.

Sobre el programa

El programa Banco de Herramientas es un subsidio no reintegrable a organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad exclusiva de ser destinados a la compra de maquinarias, herramientas, materiales. La misma, brinda asistencia técnica y capacitación en las instancias de formulación, ejecución, y acompañamiento de los proyectos apoyados por el banco de maquinarias, herramientas y materiales.

Este programa tiene como objetivo atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega de insumos, herramientas y/o equipamiento, permitiéndoles generar una fuente de ingresos genuinos y mitigando, de tal modo, los factores de riesgo y exclusión provocados por el contexto de la emergencia social. Los interesados en ingresar al programa deben ser mayores de 18 años, estar contenidas en propuestas productivas y deben demostrar su condición de vulnerabilidad.