La aplicación china WeChat reúne más de 1.300 millones de usuarios en un mismo lugar, donde pueden chatear, jugar, pagar y hacer transferencias.Elon Musk quiere lograr lo mismo con Twitter

¿Chatear con amigos? WeChat. ¿Hacer una videollamada? WeChat. ¿Leer noticias? WeChat. ¿Tomarse un taxi, reservar un restaurante, hacer pagos online? También WeChat. Todo eso y mucho más puede hacerse dentro de la «súper app» china que hoy alcanza a más de 1.300 millones de personas y maravilla a Elon Musk.

El multimillonario que compró Twitter por 44.500 millones de dólares dejó muy en claro que su plan es convertir a la red social en X, una «app de todo» que encuentra inspiración en la china WeChat. «Conecta todas las facetas de la vida en China», destacó Musk en el pasado.

El primer paso, hacer que Twitter Inc. deje de existir para dar vida a X Corp., ya lo dio. Ahora, es tiempo de pisar el acelerador.

Sin embargo, ¿cómo funciona WeChat? ¿Es segura? ¿Las muchas funciones y herramientas que tiene, sirven? ¿Se usan? La súper aplicación que usan miles de millones de personas no tiene muchos adeptos en Occidente, y una gran cantidad de gente no conoce ni sus funciones más básicas.

WeChat: qué es

La aplicación, también conocida como Weixin, es propiedad del gigante chino Tencent. Su valor se estima en poco más de 67.000 millones de dólares, más que los tres bancos más grandes de China. Empezó en 2011 como una plataforma muy similar a WhatsApp, pero desde ese momento hasta ahora su crecimiento fue enorme.

Su principal función sigue siendo la mensajería. Al igual como otras apps de esa categoría —Messenger, WhatsApp, Telegram y Signal están bloqueados—, se puede conversar individualmente o en grupos con distintas personas. Para agregarse, puede ser mediante un número de teléfono o con un código QR, ya que cada usuario cuenta con uno único. Su uso está tan difundido que muchas personas prefieren WeChat antes que el mail para hacer negocios.

Como varias de las redes sociales occidentales están prohibidas en China, WeChat también sirve como un símil de Facebook. Por ejemplo, en la app existe la función «Momentos», que permite a los usuarios subir una serie de imágenes o videos y sus amigos pueden comentar o dar me gusta a la publicación.

Todas las funciones de WeChat

Aunque su propósito inicial era social, WeChat se expandió a muchos otros rubros, por ejemplo:

Pagos: supermercados, vendedores, taxis… Casi todo se puede con WeChat en casi cualquier lugar de China. Con tener una cuenta bancaria china basta: ya sea con QR propio o el del comerciante, eso alcanza para realizar el pago con WeChat Pay.

supermercados, vendedores, taxis… Casi todo se puede con WeChat en casi cualquier lugar de China. Con tener una cuenta bancaria china basta: ya sea con QR propio o el del comerciante, eso alcanza para realizar el pago con WeChat Pay. Transferencias: también se puede enviar dineros a otros usuarios mediante WeChat, lo que facilita dividir facturas o simplemente mover dinero en China. Es posible estar casi sin dinero en efectivo en China y, de hecho, pasar el día sin billetera.

también se puede enviar dineros a otros usuarios mediante WeChat, lo que facilita dividir facturas o simplemente mover dinero en China. Es posible estar casi sin dinero en efectivo en China y, de hecho, pasar el día sin billetera. Juegos: hay cientos de juegos que pueden jugarse dentro de WeChat. De hecho, son una unidad de negocio importantísima: representaron alrededor del 32% de los ingresos totales de Tencent en el tercer trimestre de 2018

hay cientos de juegos que pueden jugarse dentro de WeChat. De hecho, son una unidad de negocio importantísima: representaron alrededor del 32% de los ingresos totales de Tencent en el tercer trimestre de 2018 Recargas: el saldo del celular puede recargarse dentro de WeChat.

Además de todo esto, las empresas pueden optar por lanzar miniprogramas, o aplicaciones dentro de WeChat, en lugar de una aplicación aparte. Es un «win-win»: WeChat no tiene gran competencia y, a cambio, le permite a las empresas enviar mensajes promocionales directamente al usuario a través de la app y aprovechar la base de usuarios de la aplicación de más de mil millones.

Desde restaurantes hasta transportes y servicios, todo se puede reservar y pagar dentro de WeChat. Es una gran aplicación con cientos de aplicaciones más pequeñas en su interior. Así, Tencent intenta mantener a los usuarios conectados a su ecosistema y los vuelven dependientes: perder la cuenta en WeChat es perder, básicamente, todo.

¿Puede Musk crear X a partir de Twitter?

“Básicamente, vivís en WeChat en China porque es muy útil para la vida diaria, y creo que si podemos lograr eso, o incluso acercarnos a eso en Twitter, sería un gran éxito”, había declarado Musk a los empleados de Twitter cuando se juntó con ellos en junio de 2022.

Lo más factible, para Forbes, es que pueda lograr un acercamiento. Pero no podrá imitarlo. La principal barrera para esto es la integración de pagos, algo que WeChat pudo lograr porque se asoció con Alipay, de Ant Financial, una de las dos plataformas de pago más grandes de China. Ser una «súper app» se basa, en esencia, porque todo se puede pagar dentro de la plataforma.

En cambio, Occidente tiene muchas plataformas de pago ya establecidas: solo en Estados Unidos ya existen PayWave, Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo. ¿Cómo competirle a todas ellas? Musk dijo que quiere transformar Twitter en un competidor de Paypal e incluso convertirlo en la «institución financiera más grande del mundo», pero no depende tanto de sí mismo, sino de la voluntad de los estadounidenses de cambiar su comportamiento de pago.

X necesita un cambio cultural, ganarle a la competencia, recaudar dinero y conseguir usuarios. ¿Podrá ser la «app de todo»? Solo Elon Musk lo sabe. Y, hasta ahora, en Twitter no posteó nada al respecto.