Veintidós aspirantes presidenciales de quince frentes políticos competirán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, un récord de candidaturas que puede leerse como un signo saludable de pluralidad, pero también como un síntoma de fragmentación. Quiénes son los ocho con mayor estructura política que competirán en la carrera.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo no definen quién será nuestro próximo presidente, sí nos dirán quiénes serán los pocos con posibilidades de serlo. De las 27 listas que se oficializaron, la jueza María Servini dio de baja a cuatro, por no reunir la totalidad de los requisitos requeridos, mientras que Julio Bárbarodecidió no presentarse. En conclusión, serán 22 los candidatos presidenciales.

Se trata de un récord de candidaturas que puede leerse como un signo saludable de pluralidad, pero también como un síntoma de fragmentación o, peor, una astuta maniobra para hacerse con fondos electorales. Desde que se adoptaron las PASO en 2011, nunca se había inscrito tal cantidad de candidatos presidenciales.

Los 35,4 millones de argentinos convocados a las urnas tendrán un menú de opciones amplio donde apenas media docena de candidatos acapara protagonismo en la campaña y otros tantos son medianamente conocidos en la opinión pública desde su rol como dirigentes sociales, legisladores o en los medios de comunicación. El resto es casi desconocido para el grueso de los votantes.

El escenario se presenta polarizado entre el frente oficialista peronista Unión por la Patria, cuyo principal candidato es el ministro de Economía, Sergio Massa (centro), y la coalición opositora Juntos por el Cambio, cuyos dos aspirantes presidenciales son Patricia Bullrich (centroderecha) y Horacio Rodríguez Larreta (centro). Pero hay otras alternativas: varios candidatos de la izquierda más tradicional; el ascendente libertario conservador Javier Milei(derecha), y Juan Schiaretti (centro), expresión del peronismo no kirchnerista.

Hay pluralidad, sí, pero también una enorme fragmentación en ciertos espacios minoritarios que no pudieron integrarse a los grandes frentes y van a las primarias con candidatos casi ignotos, multiplicando la ya amplía oferta electoral.

Estos son los que más peso político tienen

Unión por la Patria

Por primera vez desde 1983, un ministro de Economía en funciones es candidato presidencial por el oficialismo. Se trata de Sergio Massa quien se graduó como abogado por la Universidad de Belgrano. Está casado con Malena Galmarini, presidenta de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) y candidata a intendenta de Tigre por Unión por la Patria.

Fue jefe de Gabinete, durante unos meses, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2013 Massa creó su propio partido, el Frente Renovador, desde donde fue crítico del kirchnerismo hasta que en 2019 se alió con Alberto Fernández y CFK para formar parte del Frente de Todos.

Cuando asumió como ministro, prometió cumplir con la meta de déficit y reducir la inflación. Cumplió con el 2,5% de déficit previsto para 2022, pero incumplió lo de la inflación, que se aceleró en 2023 (115,8% interanual). En caso de ser electo, asumirá como el presidente más joven (51 años) desde la restauración de la democracia.

El segundo precandidato presidencial por Unión por la Patria es Juan Grabois, el referente de organizaciones sociales que nuclea a trabajadores informales y desocupados (MTE y CTEP) y de espacios políticos con representación en el Congreso (Frente Patria Grande).

Es abogado (UBA), docente de la materia Teoría del Estado (UBA) y escribió tres libros vinculados a la desigualdad social. Es católico, consultor del Vaticano y tiene una relación estrecha con el Papa Francisco. Se involucró en controversias públicas con la empresa Mercado Libre, por el pago de impuestos; con la familia Etchevehere, por un campo en Entre Ríos; y con el empresario inglés Joe Lewis, por el acceso al Lago Escondido en Río Negro.

Había declinado su precandidatura presidencial ante el lanzamiento de Eduardo De Pedro, miembro de La Cámpora, pero la reflotó por su rechazo a la fórmula de unidad encabezada por Sergio Massa.

Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y máster en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard (Estados Unidos). En caso de ser electo, se convertirá en el primer economista que llega al cargo de Presidente de la Nación.

Se inició en el peronismo y fue funcionario durante el gobierno de Carlos Menem. Comenzó a trabajar junto a Mauricio Macri en 2003, pero su reciente decisión de celebrar elecciones concurrentes en la Ciudad lo enfrentó al ex presidente. Fue jefe de Gobierno porteño en dos oportunidades: en la primera, le ganó por estrecha diferencia en el balotaje a Martín Lousteau y en la segunda se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo en primera vuelta.

Otra de las opciones de la principal coalición opositora es encabezada por Patricia Bullrich, licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación por la Universidad de Palermo y realizó un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Martín.

Se inició en la política como militante peronista en la década del “70. Se le atribuye participación en la organización Montoneros, aunque ella lo niega y aclara que formó parte de la Juventud Peronista. Fue electa diputada nacional por el Partido Justicialista y por la Coalición Cívica. Fue ministra de Trabajo en el gobierno de la Alianza (etapa en la que firmó un decreto de recorte del 13% en el monto de los haberes jubilatorios) y de Seguridad en el de Cambiemos. En este último cargo, logró llevar la tasa de homicidios a uno de los mínimos históricos.

Desde febrero de 2020 es la presidenta del PRO, aunque desde el lanzamiento de su precandidatura presidencial solicitó una licencia en ese cargo.

La Libertad Avanza

El líder y creador del espacio liberal, Javier Milei busca llegar a la presidencia con propuestas como la dolarización, la eliminación del BCRA, la libre portación de armas y la venta de órganos. Además, sostiene que la educación no es un derecho y que el calentamiento global es una mentira, frases que son falsas, según la Constitución Nacional y la evidencia disponible.

Milei se recibió de economista en la Universidad de Belgrano, donde también fue docente, y realizó posgrados en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Trabajó en la empresa Proden SA, de la familia de Eduardo Eurnekián, en la AFJP Máxima y fue asesor del ex represor Antonio Bussicuando fue gobernador de Tucumán entre 1995 y 1999.

En 2021, encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Obtuvo el 17% de los votos y en diciembre de ese año asumió en la Cámara baja. Su discurso gira en torno a la “libertad” y a un concepto que él bautizó como “la casta”, es decir, la clase política argentina que vive del Estado.

Partido Justicialista de Córdoba

Juan Schiaretti es considerado el máximo referente de Unión por Córdoba, la opción peronista no kirchnerista de la oferta electoral nacional. Hasta 2018, compartía este espacio con José Manuel de la Sota, quien falleció ese año. Gobierna Córdoba desde hace 8 años y ya había sido gobernador entre 2007 y 2011. Hoy dejó a su alfil, Martín Llaryora, al frente del segundo distrito electoral más grande del país.

Es hijo de un obrero ferroviario, Dante Schiaretti, a quien la Revolución Libertadora encarceló por su militancia peronista. Fue uno de los dirigentes del Partido Justicialista durante el “Cordobazo”. Con el golpe militar de 19786, se exilió en Brasil. Al regreso, y tras haber trabajado en el mundo privado, se vinculó con la Fundación Mediterránea, cuyo referente era Domingo Cavallo. Trabajó en la Cancillería (como subsecretario de Integración Económica Latinoamericana) y en el Ministerio de Economía de la Nación (como secretario de Industria) durante el primer gobierno de Carlos Menem.

Frente de Izquierda

Myriam Bregman nació en un pueblo del interior de la Provincia de Buenos Aires y se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ofició de abogada en juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y fue una de las abogadas de Jorge Julio López, quien desapareció en 2006 luego de prestar testimonio contra el comisario Miguel Etchecolatz.

También ejerció como defensora de empresas recuperadas en manos de los trabajadores, como Zanón, en Neuquén, y Brukman, en la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las máximas referentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), agrupación política que forma parte del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad. Tuvo dos mandatos en la Cámara baja: en 2015 fue electa diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires y en 2021 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También fue legisladora porteña y dos veces candidata de jefa de Gobierno.

Del otro lado de la interna, se encuentra Gabriel Solano, uno de los principales dirigentes del Partido Obrero, una de las agrupaciones que integran el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad. Se formó en la Unión de Juventudes por el Socialismo, la rama juvenil del Partido Obrero, y fue dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

Desde 2011 en adelante fue candidato en todas las elecciones porteñas. En algunos casos, se postuló como diputado nacional, en otros como candidato a jefe de Gobierno y en otros, como candidato a legislador porteño. Fue legislador de CABA por el Frente de Izquierda en dos oportunidades y entre 2000 y 2003 se desempeñó como asesor de Jorge Altamira en la Legislatura porteña, un histórico dirigente del Partido Obrero.

Informe: Valeria Druckmann