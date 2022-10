A solo dos días de las elecciones que se realizarán el domingo 2 de octubre, las encuestas dan como posible la victoria de Lula en primera vuelta. Mientras tanto, Bolsonaro busca acortar la distancia con el expresidente

A menos de 48 horas de que los brasileños acudan a las urnas, Luiz Inácio Lula da Silva tomó una amplia ventaja y las encuestas sugieren que el candidato del Partido de los Trabajadores está dentro del margen de error para una victoria en la primera ronda.

Se prevé que el expresidente, que dirigió la nación durante dos mandatos entre 2003 y 2010, se encuentra 14 puntos por encima del actual líder de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Si Lula obtiene más de la mitad de los votos válidos, lo que excluye las boletas en blanco y nulas, puede evitar una segunda vuelta a fines de octubre.

Las elecciones del domingo, consideradas las más trascendentales desde que Brasil volvió a la democracia en 1985, se llevarán a cabo en medio de grandes preocupaciones de que Bolsonaro pueda impugnar los resultados si pierde.

Elecciones en Brasil: qué dicen las encuestas

Las encuestas posicionan a Bolsonaro muy por debajo del líder izquierdista. Según muestran los datos de la firma Datafolha, Lula alcanzaría el 47% de los votos contra un 33% del presidente Jair Bolsonaro. De esta forma, el opositor necesita al menos la mitad más uno de los votos válidos, teniendo en cuenta los votos blancos o nulos descontados de los sufragios totales.

En los cinco estados más importantes de Brasil ofrecen un espacio de buenas expectativas para el triunfo del expresidente por más del 50 por ciento. Sobre el total país, la suma de votos válidos arroja 52 por ciento contra el 34 de Bolsonaro. Los datos corresponden a una muestra del 25 al 26 de este mes.

Ante un posible escenario de balotaje, con un margen de error del 2%, el candidato del Partido de los Trabajadores se impondría con 54% de los votos contra 39% de Bolsonaro.

Bolsonaro: acusaciones de fraude

Hace 10 días, el candidato por el Partido Liberal Social alertó sobre un supuesto fraude en su contra, sin pruebas, por parte de la justicia electoral, en caso de que no gane con el 60% de los votos su reelección.

«Si yo tengo menos del 60% de los votos es porque algo anormal ocurrió en el Tribunal Superior Electoral teniendo en cuenta la cantidad de gente va a mis eventos y cómo soy recibido a todos los lugares a los que voy«, denunció Bolsonaro en una entrevista de 35 minutos con el canal de aire SBT, concesionado irregularmente por la dictadura militar al magnate y animador Silvio Santos.

Además, el año pasado afirmó que los únicos resultados posibles de las elecciones para él eran “arresto, muerte o victoria”. El actual mandatario cuestionó repetidamente la integridad de las máquinas de votación electrónica del país.

A pesar de que prácticamente todas las encuestas confirman la clara ventaja de Lula, muchos de los partidarios de Bolsonaro creen que esas encuestas están equivocadas y que los encuestadores tienen prejuicios políticos.

La campaña estuvo dominada por personalidades, fue notablemente breve en discusiones políticas concretas e implicó la participación de artistas como Anitta o deportistas como Neymar, quienes apoyaron a los respectivos candidatos en sus redes sociales.

“El tema principal de esta campaña fueron las comparaciones entre Lula y Bolsonaro, sus personajes, los altibajos de sus presidencias. Desde el primer día, esta fue una elección dicotómica y un tercer candidato nunca tuvo la oportunidad”, afirmó el analista político Thomas Traumann.v