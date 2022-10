Fue en el Salón de las Dos Constituciones del Parlamento misionero, donde también expuso con el diputado Hugo Passalacqua, el ex gobernador de Salta, Juan Urtubey. Se trata de la Fundación Konrad Adenauer, que brinda esta formación a dirigentes políticos y sociales; y en esta ocasión, Misiones fue anfitriona de la XIII Edición de la Cátedra Konrad Adenauer 2022, que fue organizada con la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), y contó con el acompañamiento de la Legislatura provincial.

Participaron de la charla magistral, denominada “Bases políticas del Federalismo Argentino”, diputados, ministros, intendentes, autoridades y funcionarios de la administración pública provincial, dirigentes políticos y sociales, profesionales, representantes de distintos organismos de la sociedad civil y entidades sindicales.

Previo a la actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por el recinto de sesiones, el Embajador Legislativo misionero y el Salón de las Dos Constituciones, y se interiorizaron acerca de la historia y funciones del Poder Legislativo, y también se informaron acerca de las herramientas tecnológicas de las que dispone la Cámara de Representantes.

Passalacqua señaló que el propósito de la charla fue plantear una visión “de provincia federal, de país federal, generando provincias autodeterminadas, y es lo que nos enseñó Andresito en su momento y hoy lo hace Carlos Rovira, con el fin de que podamos hacernos valer por nuestra cuenta porque el país es muy injusto”.

“Este es un país unitario; el país central es rico y poderoso, pero tiene una periferia pobre y lejana, y la idea es que eso no ocurra, y para eso, hay que juntarse y capacitarse; decirnos las cosas que nos tenemos que decir para poder construir una Argentina más pareja, más inclusiva e igualitaria”, manifestó.

“Hace falta que las provincias también nos empoderemos, y ese es el camino que emprendimos con la Renovación, y hoy, en estos espacios como el que nos ofrece la Fundación Konrad Adenauer, podemos hacerlo público y extensivo inclusive a gente de otras provincias”, argumentó el legislador.

“Necesitamos políticas especiales por ser la provincia más joven del país, y así como las provincias del sur tienen un régimen especial porque están en el frío y lejos, nosotros necesitamos también regímenes especiales en muchos sentidos, y eso es lo que está en discusión, lo que estamos charlando, juntando fuerzas y aunando pensamientos como ocurrió hoy dentro de la catedra”, indicó.

Durante su exposición Passalacqua destacó la necesidad de nuevas ideas, sociedades y visiones de cómo leer el mundo; «ser nosotros mismos es nuestra visión de ser federal: el mejor culto que le podemos brindar a Andrés Guacurarí y Artigas es ser nosotros mismos, respetar nuestra identidad y dar la pelea que hay que dar, de manera inteligente, con el poder central”.

“Llegó el momento de tener esa mirada profunda, de hacer nuevas alianzas y lecturas de la realidad; llegó el momento de pensar y actuar en forma distinta. Nosotros creemos que estamos en el camino correcto, que es el camino de la identidad propia, del futuro, sin dejar de actuar sobre el presente”, reflexionó.

Por su parte, Urtubey celebró que se hagan este tipo de actividades, “porque aquellos que tienen vocación de servicio público, deben tener la oportunidad de compartir su experiencia, escuchar la experiencia de otros, y también tener miradas distintas”.

“A mí me llena de satisfacción ver que acá hay conciencia de la necesidad de la construcción de un destino colectivo de los misioneros, porque el espíritu de pertenencia con tu provincia es lo primero que se necesita para crecer; después necesitamos que entre todas las provincias hagamos el mismo trabajo respecto de la Argentina, para que podamos vivir en un país sustentable, porque si no, no alcanza; pero hay que partir de la base, que es esta y que existe acá”, expresó.

“Esta es una provincia que a mí me gusta muchísimo visitar, porque más allá de la teoría, aquí se ve en la práctica muchas de esas ideas de desarrollo, que son actuales, y que hay que trabajarlas”, dijo.

“Es valiosísima esta oportunidad que tenemos hoy de estar reunidos por iniciativa de Konrad Adenauer, porque es el momento de pensar y rediseñar el país, hay que reconstruir la agenda nacional para que sea capaz de generar una nueva alianza del poder político, económico y social en la Argentina”, reflexionó Urtubey.