Quedaron inauguradas las obras de ampliación y mejoras del Servicio de Kinesiología. Se suma un consultorio para traumatología.

En consonancia al Día del Kinesiólogo, que se celebra el 13 de abril, esta mañana quedaron inauguradas las obras de ampliación y mejoras del Servicio de Kinesiología del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro. A partir de hoy el servicio llevará el nombre de la Lic. Gladys “Pelusa” Noziglia, quien dio inicio al servicio en el año 1987, en el ex pabellón de pediatría y estuvo al frente del mismo hasta el 2017 en el Pediátrico, por lo cual se descubrió una placa en el servicio con su nombre.

Desde hoy se suma un consultorio para Traumatología pediátrica con tres camillas.



Además, el servicio cuenta con dos consultorios para enfermedades respiratorias, un consultorio para rehabilitación neurológica y un gimnasio.

La jefa del servicio de kinesiología del Hospital Pediátrico, Liliana Spaciuk, remarcó que la ampliación del servicio significa un gran avance para el servicio, mejorando la atención y la calidad del área. Además, destacó el trabajo que llevó adelante la Kinesióloga Noziglia, quien fue la pionera del servicio allá por el 86 y a lo largo de estos años trabajó junto a todos los profesionales que pasaron por el servicio para que hoy sea un servicio integral. Nos emociona a todos que esta sala lleve su nombre”.

Por su parte, el director del Pediátrico, Gustavo Puentes, agradeció a la Lic. Noziglia por sus años de entrega a la salud pública, a la atención de miles de niños misioneros que han pasado por el servicio y destacó el gran legado que hay dejado en el Hospital en la formación del recurso humano.

El Subsecretario de Salud, Héctor Proeza felicitó a Noziglia por su trayectoria en la salud pública y señaló “que la trayectoria de Pelusa y luego el equipo que continuo con ese camino nos marca como la salud pública misioneros ha ido creciendo y mejorando su calidad de atención en estos años”.

El cierre estuvo a cargo de la Lic. Gladys “Pelusa” Noziglia, la agasajada del día, quien recordó los inicios del servicio y el camino que hicieron todos juntos en el Hospital.

“Iniciamos con un servicio para internación en el subsuelo del pabellón y luego comenzamos a sumar al resto de los servicios y comenzamos a tener mayor demanda.

Cuando se crea el Hospital de Pediatría en el 93, presentamos el primer proyecto para la formación del servicio, y como no teníamos espacio físico, ocupamos un área del aula magna y en 1994 se crea el servicio. En 2017 cuando se inaugura la ampliación del Pediátrico, no trasladamos al actual espacio físico del servicio, donde hoy se suma un nuevo consultorio y con un total de 13 profesionales. Hoy me siento orgullosa del trabajo que logramos todos juntos y que siguen llevando adelante el equipo del servicio”.

Por último, agradeció a las autoridades del Hospital y provinciales por el apoyo y a COPANI, quien siempre nos acompañó al servicio.