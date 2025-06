Este miércoles se desarrollará una nueva jornada del programa Mirar Mejor impulsado por el Gobierno de Misiones, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) y la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI). Hasta ahora, más de 2400 personas accedieron a controles visuales y se entregaron más de 2200 anteojos en 33 municipios. En la última edición, realizada en Guaraní, más de 60 vecinos recibieron atención especializada sin costo.



El miércoles 11 de junio se llevará a cabo el operativo N.º 34 del programa provincial “Mirar Mejor” en el SUM Juan Krioka, ubicado detrás del edificio municipal de Gobernador Roca. De esta manera, la iniciativa, articulada por el Gobierno de Misiones, el IPLYC y la SOMI, ofrecerá atención oftalmológica sin costo a vecinos de la localidad.



“Mirar Mejor” es un programa de alcance territorial que apunta a facilitar el acceso a controles visuales y provisión de anteojos en distintas localidades de la provincia. En los 33 operativos ya realizados, fueron atendidos más de 2400 misioneros y se entregaron más de 2200 pares de anteojos, según datos oficiales. Al respecto, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, sostuvo que “este programa es único en su tipo en el país, en el que focalizamos en la salud visual, que es muy significativa, porque con esta política pública acompañamos y brindamos una solución concreta para los vecinos, quienes acceden a un diagnóstico y anteojos que mejoran la vida desde el primer momento”.



UNA MEJORA INMEDIATA PARA LOS VECINOS



El operativo más reciente se desarrolló en Guaraní, donde más de 60 vecinos acudieron a la Casa de la Cultura para realizarse estudios visuales. La actividad incluyó controles para personas con dificultades para ver de cerca y la renovación de anteojos con nuevas graduaciones, sin costo para los pacientes. En la ocasión, Luisa Titus, una de las personas atendidas en esa jornada, comentó que “hace un tiempo que necesitaba un recambio de anteojos y no podía porque hoy en día resulta muy costoso; entonces cuando me enteré de esta iniciativa, me entusiasmé, me controlé la vista y salgo con unos anteojos nuevos, con graduación diferente a la que tenía: una felicidad tremenda es”.

En la misma línea, Nelly de Fátima González también participó del operativo y relató que “desde hace tiempo que siento que los anteojos que uso ya no me alcanzan y me hace doler la cabeza forzar la visión; pensé que necesitaba anteojos nuevos y sí, efectivamente, era así. Inmediatamente sentí el alivio, volveré a leer y disfrutar muchas cosas sin las molestias que tenía”. Por su parte, otro vecino, José Schmidt, señaló que “me hice controles antes pero jamás tuve anteojos; ahora los usaré por primera vez, los necesitaba y el cambio es al instante, un alivio. Ahora podré leer la Biblia tranquilo, sin agotamiento, sin cansancio, disfrutar de volver a mirar mejor”.