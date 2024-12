Este martes 17 de diciembre. Desde agosto, la iniciativa brindó más de 1.400 atenciones oftalmológicas y entregó más de 1.200 anteojos en 17 municipios de Misiones.

El programa Mirar Mejor, impulsado por Gobernación y coordinado por el IPLyC, realizará su último operativo del año en Olegario Víctor Andrade. La iniciativa tendrá lugar en la municipalidad de la comuna a partir de las 9 hs., este martes 17 de diciembre. Así, con controles oftalmológicos integrales, atención personalizada y entrega de anteojos, la medida cerrará un ciclo que alcanzó a 17 municipios desde su inicio a mediados de agosto.

Justamente, desde el IPLyC, señalaron que este es un programa que cambia la vida a los beneficiarios, que es efectivo y que ayudó a miles de misioneros, con una atención personalizada y gratuita para mejorar la visión.



UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA FACILITAR EL ACCESO A LA SALUD VISUAL EN MISIONES



Vale destacar, que la semana pasada que Mirar Mejor hizo escala en el municipio de Mártires, donde más de 60 vecinos recibieron atención oftalmológica en el Salón de Usos Múltiples del Lote 47.

En la ocasión, Mabel, residente de la localidad, valoró la llegada del programa y comentó que “este servicio es muy bueno para los que no tenemos manera de concurrir al oftalmólogo fuera de la ciudad o no tenemos obra social. Nunca usé lentes, pero siento que empecé a tener muchas dificultades después de haber tenido Covid”. Por su parte, Claudia, otra beneficiaria, expresó “hace tres años me hice ver y mi economía no me permite una renovación. Necesito cambiar los lentes y para mí es una oportunidad única. Será de mucha ayuda”.



Mientras, Jorge también se mostró conforme con la iniciativa y declaró que “está espectacular, se necesitaba acá en el pueblo. Hoy el tiempo acompañó y aquí estamos en la fila para la atención”.



De esta manera, hasta la fecha, el programa Mirar Mejor entregó más de 1.200 anteojos y atendió a vecinos de 17 municipios como una herramienta clave para facilitar el acceso a la salud visual en Misiones.