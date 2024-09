En una histórica jornada, por primera vez vecinos de una zona de la ciudad votaron y eligieron la obra que quieren que se ejecute en su barrio

Proponer ideas, debatir, consensuar y generar proyectos. Socializarlos, conseguir avales y entender la dinámica de cómo se ejecutan los recursos del Estado en un ejercicio de construcción de ciudadanía a lo largo de varios meses que llevaron a cabo en ésta ciudad dentro del marco del Programa del Presupuesto Participativo (PPP) implementado éste año por primera vez en su historia aunque sus impronta ya habían sido incorporada a la Carta Orgánica Municipal (COM) en el año 2001.

Así, éste domingo último el PPP tuvo su día de elección directa donde 228 vecinos de la zona número 1 que comprenden barrios como el José Sartori, Espacio Verde, 20 de Junio y otros; convergieron desde las 9 y hasta las 15 horas a emitir su sufragio y decidir donde, cuando y de qué manera la Municipalidad debe llevar adelante su obra.

Proceso

Una sucesión de hechos que comenzaron cuando el intendente local propone en sesiones extraordinarias de diciembre de 2023 un paquete de ordenanzas que le permitirían un plan de gobierno con una fuerte impronta en la modernización del Estado.

En ese momento los ediles de la ciudad aprueban la ordenanza 053/2023 que divide la ciudad en 4 zonas donde se proyecta el funcionamiento de sedes municipales que permitan la descentralización efectiva, siendo la zona1 la comprendida por los barrios de Avenida Maipú, 20 de Junio, Ricardo Balbín, Espacio Verde, zona Yepes entre otros siendo éste sector de la ciudad carente de muchos recursos básicos y es lo que lleva a Matías Sebely a determinar que ésta sería la zona donde el PPP debería enfocarse en trabajar como prueba piloto.

Desde principios del 2024 un equipo del Centro Misionero de Estudios Regionales (CEMER) encabezado por Valeria Jaquemin, Mariano Pianovi, Alejandra Fernández y Alicia Pokolenko, comenzaron el trabajo de capacitación a los que serían luego los cuadros técnicos coordinados por Horacio Ortiz y bajo la órbita de la secretaría de gobierno y protección ciudadana a cargo de Javier Cassoni.

Con la aprobación de la Ordenanza 014/2024 por parte del Honorable Concejo Deliberante presidido por Helard Feltan comienzan a desarrollarse el cronograma de asambleas en la zona 1 dividida en 5 sub zonas donde 63 perfiles de proyectos fueron elaborados por los vecinos quedando luego de las viabilidades técnicas 9 proyectos finalistas que se sometieron a la voluntad de los vecinos el domingo último.

Convicción y presencia nacional

La fuerte decisión política de Sebely de llevar adelante el PPP fue clave a la hora de evaluar el ahora exitoso y disruptivo mecanismo de participación porque “mas allá de la presencia de los vecinos y su empoderamiento nos ha marcado fuertemente la dirección hacia donde ellos quieren que el estado municipal ejecute en sus ámbitos” señalaba el alcalde en diálogo con los medios.

Asimismo reconoció que “al principio y como todo lo nuevo genera dudas a muchas personas, recibimos muchas visiones que nos decían que podía no funcionar, que era muy complejo, etc pero todos los que estábamos en ésto sabíamos que lo mejor que le puede pasar a nuestra democracia es que se construya ciudadanía desde las bases de los vecinos hacia sus dirigentes y no al revés como por ahí estuvimos tantos años acostumbrados” mencionaba.

En ese sentido Sebely contó que el PPP de Alen está dentro del medio centenar de programas integrantes del Programa Federal de Estado Abierto de la jefatura de gabinete del gobierno nacional “donde éste lunes parte del equipo estuvo compartiendo en una reunión virtual nuestra experiencia y poniendo así la información que fuimos recabando y la experiencia acumulada al servicio de todos a través de nuestro sitio web, nuestra redes y por supuesto con éstas reuniones que nos llenan de orgullo que nuestra ciudad sea mirada como ejemplo en estas cuestiones” reflexionaba.

Finalmente Sebely explicaba que el proyecto ganador del día domingo que consiste en la construcción de un playón en el espacio verde “será incorporado como obra del PPP dentro del Proyecto de Presupuesto General del municipio que estamos enviando al Concejo Deliberante local antes del 30 de septiembre” remataba el jefe comunal.