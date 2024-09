Antes de su disertación en Posadas, el científico recorrió el Instituto Misionero del Cáncer y se reunió Carlos Rovira, quien le agradeció la visita y puso a disposición de sus investigaciones todas las instalaciones ubicadas en el Parque de la Salud.

Más tarde, el gobernador Hugo Passalacqua acompañó la entrega del título Doctor Honoris Causa de la UNaM al Dr. Gabriel Rabinovich, investigador del CONICET, en un acto celebrado en el Parque del Conocimiento. Este es un reconocimiento a sus contribuciones científicas en el campo de la oncología y las enfermedades autoinmunes. En su discurso de aceptación, Rabinovich destacó las políticas del Gobierno Provincial en su aporte al desarrollo de la salud, la ciencia y la educación.



Esta noche, en el Parque del Conocimiento, se llevó a cabo la entrega del título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) al Dr. Gabriel Rabinovich, reconocido investigador del CONICET, en reconocimiento a sus contribuciones científicas en el ámbito del tratamiento del cáncer y de las enfermedades autoinmunes. El gobernador Hugo Passalacqua, junto a autoridades de la UNaM y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN), encabezó la ceremonia. Este reconocimiento se hizo en el marco de la visita del científico a la provincia, a donde brindó una conferencia titulada “Una dulce aventura: desde un descubrimiento inesperado hacia el tratamiento del cáncer y enfermedades autoinmunes”.



Al respecto, el decano de la FCEQyN, Dardo Marti, declaró que Rabinovich recibe este reconocimiento por su destacada trayectoria académica y científica, incluyendo más de 330 publicaciones, recordando que fue citado en más de 45 mil ocasiones en artículos académicos, numerosas distinciones y su contribución al desarrollo tecnológico en Argentina y a nivel global. Se dio cuenta de que este reconocimiento es el primero en su tipo que otorga esta facultad a una figura de renombre en el campo científico.



MISIONES ES UNA PROVINCIA QUE AVANZA



El homenajeado expresó su emoción y agradecimiento por el reconocimiento recibido y destacó el valor de la ciencia, la educación y la colaboración gubernamental para el progreso del país. Agradeció el apoyo del gobernador Hugo Passalacqua y del diputado provincial Carlos Rovira junto a otras autoridades provinciales, sanitarias y educativas de Misiones. Del mismo modo, el científico felicitó las políticas del Gobierno Provincial en su aporte al desarrollo de la salud, ciencia y educación.



“He quedado fascinado con la calidad profesional y humana de las visitas que hice al Hospital Madariaga, al Instituto Misionero de Cáncer y a la FCEQyN. Por eso, destaco también la visión de los dirigentes de esta provincia. Aquí se nota que se avanza, se progresa, se valora el conocimiento y se cuida la gente”, agregó

“Tengo una inmensa emoción por el honor que representa para mí este enorme reconocimiento de la UNaM, una institución a la que tanto respeto y de una provincia a la que tanto quiero, fundada en 1973 y que es un emblema de la universidad pública, de alto vuelo, inclusiva y comprometida socialmente”, declaró.

Sobre todo por un reconocimiento que fue también dado a referentes de múltiples campos como. Ramón Ayala, Chango Spasiuk, Eduardo Galeano o Adolfo Pérez Esquivel.

“Si ser científico es intentar, en primer lugar, comprender las diferentes realidades, siento que no podemos desentendernos del paradigma dual que nuestra actividad nos impone, aportar al desarrollo del conocimiento y garantizar que nuestros logros sean accesibles por igual a todos los hombres, a toda la sociedad. Pero no podemos solos, necesitamos el apoyo de todos, particularmente de nuestros gobernantes, que no pueden eludir sus responsabilidades de generar políticas de Estado que cuiden la educación, preserven la salud de la población y defiendan la ciencia y la tecnología”, puntualizó Rabinovich.



En la ceremonia, la diputada Lilian Tartaglino hizo entrega de la Declaración de Interés Provincial por la visita del científico por parte de la Cámara de Representantes. De igual manera, los senadores nacionales Carlos Arce y Sonia Rojas Decut le entregaron la Declaración de Interés Nacional por su investigación sobre el cáncer.



En el evento estuvieron presentes, además, miembros del Gabinete Provincial; el vicerrector de la UNaM, Sergio Edgardo Katogui; diputados nacionales y provinciales, directivos de organismos e instituciones de la salud, la ciencia y la educación entre otras autoridades locales, provinciales y nacionales.



UNA VIDA DEDICADA A LA CIENCIA



Vale destacar que Gabriel Adrián Rabinovich es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con un doctorado en Inmunología. Actualmente, es jefe del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) en Buenos Aires y jefe del Laboratorio de Glicómica Funcional en la UBA. Es conocido por sus innovadores avances en terapias contra el cáncer, lo que lo posiciona como una figura clave en la investigación médica tanto a nivel nacional como internacional.



Además, en 2023 cofundó Galtec, una start-up biotecnológica dedicada a desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer y enfermedades autoinmunes, basadas en la proteína Galectina-1. Su labor científica ha sido reconocida con múltiples premios y ha resultado en la creación de productos terapéuticos innovadores, que han tenido un impacto tangible en el tratamiento de enfermedades complejas, como el cáncer.