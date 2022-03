Norma Albina Niskanen, del barrio Santa Rita, de Posadas, es la primera ganadora (N° 69) del año del programa Desafío Confort. “Estoy muy feliz, emocionada, me siento una persona muy bendecida”, dijo esta enfermera profesional que se mostró “profundamente agradecida al Instituto por este programa social tan importante, por los premios que entrega y por lo que hace por la sociedad”.



Manifestó que desde que se inscribió, “siempre estuve atenta, y ahora salí beneficiada, lo que da la pauta de la seriedad del IPLyC SE. A través de la televisión puedo ver como personas de toda la provincia van sacando los premios, pero no creí que iba a salir yo porque desde hace varios años estoy anotada. Entre tantos, que sea la primera ganadora del año, es algo espectacular. Nunca gané nada y este año me tocó a mí. El 22 del 2 del 22 recibí esa llamada que daba cuenta que fui beneficiada, por lo que estoy feliz y agradecida”.



Madre de tres hijos y abuela de dos niñas, se enteró de la buena nueva mientras estaba trabajando por lo que festejó junto a sus compañeros y enseguida “le conté a mi marido. No cabía en mí de la felicidad, aunque con un poco de desconfianza. Tardé en reaccionar, la emoción vino después cuando caí que me había ganado algo”.



“Recibí muy lindos premios, y el dinero me viene bien para saldar algunas deudas y cosas pendientes en la casa. Estas cosas que me vienen de regalo, me vienen como regalo del cielo. No tenía cafetera, la licuadora está viejita, y la juguera que tengo es manual. Los premios son espectaculares, justo lo que me hacía falta”, expresó, al tiempo que destacó la “calidez y la calidad humana de la gente que trabaja en el IPLyC SE”.