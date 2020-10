Diego Schwartzman ganó el partido por 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 y 6-2 contra Dominic Thiem en Roland Garros y alcanzó el Top Ten.

El «Peque» Diego Schwartzman hizo historia tras afrontar un duro cruce ante el austríaco Dominic Thiem, tercer favorito sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros, y es semifinalista de Roland Garros. El argentino ganó tras cinco sets y es Top Ten.

El «Peque» aplacó a Thiem cuando se puso 7-6 en el primer set. El austríaco fue superior en el segundo y el tercero por mínima diferencia, pero aun quedaba del argentino que ganó el cuarto por 7-6 y el último set por 6-2. El partido duró cinco horas y ocho minutos.

“Dominic es uno de los mejores jugadores del mundo, fue dos veces finalista acá, somos amigos, siento gran respecto y por eso este partido fue tan importante para mi”, expresó el Peque tras el encuentro en un día histórico para el tenis argentino. Y bromeó entre risas: “Creo que al final, esta noche merecía ganar”.

“En el segundo y tercer set estaba fuera de mi cabeza, no sé qué pensaba la gente sobre mí, hablaba con mi coach y me decía ‘jugá tenis y nada más’. No tomé las oportunidades en el segundo en el tercero pero estoy feliz, no solo por estar en las semifinales sino por lo que jugué”, agregó.

“Estoy muy cansado, feliz, fue una batalla, tuve muchas chances, en un momento no podía controlar la cabeza, no lo podía ganar, terminé ganando el cuarto de milagro y el quinto se dio todo perfecto. Le pude sacar un plus físico y saqué la diferencia por ahí”, mencionó minutos después a ESPN y agregó: “Siento que cada vez hago más méritos para estar dentro de los diez primeros”.

El argentino de 28 años vive un sólido presente en su carrera y llegó a este Grand Slam como reciente finalista del Masters 1000 de Roma, con la victoria más importante de su carrera ante el mejor jugador de la historia en tierra: el español Rafael Nadal.

Schwartzman, que ya igualó su mejor actuación en París (cuartos de final 2018), perdió seis partidos y ganó dos en un historial de ocho enfrentamientos con el austríaco, campeón del US Open el mes pasado.

Sus victorias fueron en el Masters 1000 de Canadá 2019 (cancha rápida) y en el ATP de Buenos Aires 2019 (polvo de ladrillo).

El camino de Schwartzman en este Roland Garros se construyó con triunfos ante el serbio Miomir Kecmanovic, el italiano Lorenzo Giustino, el eslovaco Norbert Gombos y el italiano Lorenzo Sonego.