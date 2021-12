Esta polémica modificación está siendo analizada por Meta. Podría ser similar a la herramienta que tienen Telegram, e incluso Instagram, de la misma compañía.

WhatsApp analiza implementar una función que puede traerle un gran dolor de cabeza a una gran cantidad de usuarios y, en el caso de que se confirme, va a ser el motivo de muchas peleas o discusiones entre amigos, parejas y demás. Desde hace tiempo, las plataformas y redes sociales buscan dar tranquilidad e intentar reforzar la seguridad y la privacidad, y esta medida va en esa línea.

Según trascendió en varios medios internacionales, la plataforma de mensajería instantánea está considerando la posibilidad de que la aplicación le aviso a los usuarios cuando alguien realice una captura de pantalla de la conversación de la que se está participando, lo que dificultaría poder mostrar un chat con otra persona sin «quemarse» ante el otro involucrado. Como era de esperarse, este rumor genera pavor en gran cantidad de clientes de la app.

Las redes sociales empezaron hace tiempo, con Telegram a la cabeza, a mandar al frente cuando una de las personas que está en la conversación hace una captura de pantalla. Luego de Telegram llegó Instagram, que en los chats incluso te avisa cuando alguien hace una screenshot de la foto que se manda desde la propia app.

Para no quedarse atrás WhatsApp mira seriamente ese camino y estaría en desarrollo para ser implementada cuanto antes. Lo que sucederá es que la app avisará cuando la otra persona hace una captura de pantalla dentro de un chat. Esto también se evalúa que esté disponible para los grupos de WhatsApp y no solamente para las conversaciones con un sólo contacto.

El rumor toma fuerza debido a que la compañía encabezada por Mark Zuckerberg avanzó en ese sentido con Instagram, que ya lo tiene desde hace meses. La herramienta tiene como finalidad que haya una mayor control de la privacidad y así, los usuarios estén alertas de que sus mensajes podrían estar siendo compartidos con terceros.

A pesar de que busca contribuir en la seguridad, lo cierto es que esta decisión podría generar malestar en muchos de los usuarios, sobre todo porque hoy en día se suele sacar screenshot de los chats para mostrarle a otro el contenido de esas conversaciones.

Ya no vas a poder espiar si un contacto de WhatsApp está en línea o no

La plataforma de mensajería instantánea informó a través de su soporte que está implementando una nueva medida de seguridad mediante la cual ya los contactos desconocidos no podrán saber si estamos online si no hemos chateado jamás antes con ellos.Es una nueva función de privacidad y seguridad de WhatsApp que ya viene activada por defecto.

En el mensaje de soporte se puede leer que “para mejorar la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado nunca, que puedan ver tu última conexión y estado de conexión online en la aplicación”.

Añaden que “esto no va a cambiar nada entre tú y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes anteriormente”.