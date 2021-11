Bergoglio adujo que no recibe a autoridades en período electoral, pero cuando Cristina era presidenta la recibió 14 días antes de las PASO del 2013 con su candidato.



Alberto Fernández no pudo tener la foto que quería con el Papa Francisco a sólo dos semanas de las elecciones pese a las gestiones de Gustavo Béliz y Santiago Cafiero.

«No recibo a autoridades o candidatos de países que atraviesan un año electoral, que están cerca de elecciones», dijo el Pontífice ante una pregunta del periodista Nelson Castro durante una audiencia que le concedió al periodista de TN.

Sin embargo, el Papa había recibido a Cristina Kirchner cuando era presidenta dos veces en fecha de elecciones. En 2013, la recibió a sólo 14 días de las primarias e incluso junto al candidato del oficialismo en esas elecciones, Martín Insaurralde.

De hecho Cristina subió a Insaurralde al avión rumbo a Río de Janeiro para mostrarlo junto al Papa en una foto netamente de campaña.

Dos años después, Cristina tuvo otra audiencia en Roma con el Papa en junio, apenas dos meses antes de las primarias presidenciales en las que compitieron Daniel Scioli y Mauricio Macri.

En este contexto, el Papa no ocultó que no quería ver a Alberto, a quien no tiene en estima por la sanción de la ley del aborto impulsada por el propio presidente y por el rumbo del Gobierno.

No sirvieron los contactos de Béliz, un hombre muy vinculado a la Iglesia y de buen trato con el Sumo Pontífice ni del canciller Cafiero, que no consiguió tejer un vínculo aceitado con la Santa Sede mientras la embajadora argentina, Fernanda Silva, recibe críticas internas.

En el Gobierno ofrecen una explicación distinta, sostienen que fue el jefe de asesores del Presidente, Juan Manuel Olmos, quien le pidió una audiencia porque estaba en Roma, y el Papa le dijo que no recibía a autoridades ni candidatos en época electoral.

Lo cierto es que el Papa parece tomar distancia de un Gobierno que apoyó inicialmente y ahora se limitó a mandar sus bendiciones por el embarazo de Fabiola Yáñez. La Primera Dama ya tuvo dos audiencias con el Papa, con quien está ligado por medio del proyecto educativo Scholas Ocurrentes.