El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció que el Frente de Todos intentará dictaminar el próximo martes y sesionar al día siguiente.

Por pedido del Senado, el oficialismo intentará acortar los tiempos del debate del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados para darle media sanción la semana próxima. Sin embargo, Juntos por el Cambio adelantó que no está de acuerdo con modificar el cronograma que fue fijado al inicio del tratamiento del proyecto.

En la tercera ronda de exposiciones, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, oficializó este martes lo que más o menos ya sabían los referentes parlamentarios de los distintos bloques políticos. «La idea de la presidencia es que el jueves tengamos una reunión de debate donde diputadas y diputados comencemos a debatir el contenido del Presupuesto con la idea de que el martes próximo 18 podamos emitir dictamen y que el 19 sesionemos, atendiendo a los pedidos que se nos ha hecho desde el Senado para que puedan disponer de los tiempos para debatir el proyecto», señaló el legislador oficialista.

En la hoja de ruta acordada entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la oposición se estableció que el tema recién se trataría en el recinto el 26 de octubre. Aún así, hace varios días que desde el bloque del Frente de Todos, que encabeza Germán Martínez, vienen preparando el terreno para adelantar la sesión en la que debatirán la «Ley de leyes».

Ya sea en privado o de manera pública, los referentes del oficialismo en Diputados repiten el mismo argumento para explicar porqué se inclinan por modificar la fecha de votación. Según señalan, no hay razones para «estirar» el debate, menos cuando el Frente de Todos y la mayoría de las fuerzas políticas llegaron a cierto consenso para aprobar la propuesta que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa.

En esa línea, Martínez aseguró que en la reunión en la se definió el cronograma se habló «de la posibilidad de adelantar la fecha, si existían los acuerdos respectivos«.

Uno de los primeros en responder a Heller fue el jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Juan López, que dijo que «no cuente» con su espacio «para sesionar la semana que viene». Y puntualizó: «Es muy importante que tengamos el tiempo necesario. El año pasado se dictaminó y el mismo día se agregaron 56 artículos. Hubo que analizar 56 artículos y sesionar en un día. Pretendemos tener mínimo una semana para analizar lo que se dictamine”.

María Laura Machado, de PRO, manifestó que «no están dadas las condiciones» para acortar el debate y votar la semana próxima, en sintonía con la postura que adoptaron puertas adentro de Juntos por el Cambio.

En la coalición opositora respiraron aliviados luego de un diálogo que mantuvieron esta tarde con Moreau, quien les transmitió que el oficialismo no forzará los tiempos para sesionar, menos si eso pone en riesgo la aprobación del Presupuesto.

Tampoco en Juntos por el Cambio estaban muy convencidos de llegar al límite de no dar quórum y mucho menos de no participar de una sesión para debatir la «Ley de leyes», en especial porque no ven con malos ojos el ajuste que propone el Ejecutivo nacional.

Más allá del artículo referido al blanqueo y el que prorroga la facultad del Ejecutivo nacional para fijar retenciones, no hay muchos otros cuestionamientos al Presupuesto por parte de la alianza opositora.