El IMAX del Conocimiento invita al estreno de Wicked a partir de este jueves 21, con una promo de 2×1 en las dos funciones del viernes 22 y una propuesta especial para el sábado 23: el Instituto Superior Santa María, que participó en la Estudiantina 2024 con su homenaje a El Mago de Oz, se presentará con banda de música y cuerpo de baile para acompañar la doble función de Wicked. Entradas a la venta en www.paquedelconocimiento.com

Wicked está basada en la novela de Gregory Maguire titulada Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. En 2003 tuvo su adaptación en Broadway con el formato de teatro musical. La obra fue un fenómeno absoluto en los escenarios, planteando una versión refrescante y única: en lugar de centrarse en la niña de Kansas que ingresa al mundo mágico de Oz, aquella adaptación exploraba los orígenes de la Malvada Bruja del Oeste, narrando cómo se convirtió en la villana icónica y cómo se conecta con el resto de los personajes. El espectáculo ganó tres premios Tony y, desde su estreno en Broadway, los fans han esperado pacientemente una versión cinematográfica de esta famosa obra.

En el filme, la historia de Wicked ofrece una perspectiva diferente del mundo de Oz, centrándose en el pasado de los dos personajes femeninos más icónicos: Elphaba y Glinda, quienes años después se convertirán en la Malvada Bruja del Oeste y la Bruja Buena del Norte, respectivamente. Ambas se encuentran en la Universidad de Shiz, en la tierra fantástica de Oz, donde forjan una inesperada pero profunda amistad.

Sin embargo, tras un encuentro con el Mago de Oz, su relación se pondrá a prueba y sus vidas toman caminos muy diferentes. Las aventuras de ambas en Oz no solo definirán sus destinos, sino que las llevarán a convertirse en las figuras legendarias de la historia original. Los papeles de Elphaba (la bruja mala) y Glinda (la bruja buena) serán tomados por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Un sábado mágico con estudiantes del Santa María

En colaboración con el Instituto Superior Santa María, que deslumbró al público en la Estudiantina 2024 con su homenaje a El Mago de Oz, el IMAX presentará una experiencia única e inmersiva para el esperado estreno de Wicked: Parte Uno. Este sábado 23, los estudiantes del Colegio Santa María, a las 17 hs., realizarán una presentación con banda de música y cuerpo de baile como broche de oro a esta gran semana de estreno.