El Ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Mgtr. Samuel López, recorrió junto a su equipo el futuro paseo ecológico del barrio Martín Chico, de Santa Ana, junto al Intendente Pablo Castro; después de haber escuchado el proyecto que cuenta con el apoyo de muchos vecinos, representantes de distintas instituciones y avanza en el marco de la tarea que se fortalece entre el Estado y las iglesias.



“Es el corazón de Santa Ana”, dijo casi entre lágrimas de emoción Mariela Schollers, del área de Acción Social de la Municipalidad, quien hace muchos años recorre las calles del barrio que crece y al que apuntan transformar con el apoyo de todos los integrantes de la comunidad para trabajar en la prevención y atención de las adicciones que golpea a los vecinos de la zona.



El Intendente Castro reconoció que no es el único barrio con esta problemática, pero indicó que “empezaremos por este sector” y para ello manifestó que es necesario una tarea de fondo con “promotores solidarios que trabajen con vocación para sacar a los chicos de la drogadicción, ayuden a las familias, sabemos que hay familias que no pueden solas, es necesario un acompañamiento”.



En el salón de usos múltiples de la Municipalidad participaron integrantes del área de Acción Social, de Deportes, de Discapacidad, de Talleres, de Cultura, concejales, el director del hospital, Osvaldo Cabrera, el comisario de Policía, Carlos Alberto Barboza, el sacerdote Alejandro Ferreira y pastores de distintas iglesias. El Ministro López, en tanto, estuvo acompañado por los Subsecretarios de Prevención, Roberto Padilla, de Abordaje de las Adicciones, Dr. Gustavo Marín, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Cindy Diesel y el presidente del Consejo de Pastores, Guillermo Barboza.



Mabel Rojas es un de las vecinas que está censando el barrio Martín Chico, atravesado por un curso de agua con el mismo nombre, por donde se realizará el paseo ecológico en unos 200 metros en la primera etapa, con juegos y espacios de esparcimiento y recreación



El lugar, que hace pocos días estaba invadido de malezas, chatarras y basura, de a poco se está transformando y las inmediaciones ya se encuentran sin residuos, se puede circular con tranquilidad y a pocos metros se mejora un espacio, donde Roberto Keller,

con el apoyo de la comunidad y de las iglesias, planea brindar talleres de capacitación y alfabetización.

Con el padre, Alejandro Ferreira, en tanto, se avanza en un proyecto de economía familiar, porque se entiende que es necesario que en los hogares “entiendan como administrarse, para fortalecer además a las familias”.



“Vi la necesidad de hacer algo más profundo, tenemos que enfocarnos para sacar a las familias de esa situación, no es cuestión de arreglar la casa, de dar plata, no se trata de eso, se trata de enseñar valores, valor de la familia, del respeto e invitado a las iglesias para que me ayuden a enseñar esos valores, entonces unir el Estado y la Iglesia, a la comunidad para llegar a los barrios y sacar de esa situación en la que se encuentran”, expresó el intendente Castro, quien admitió que en muchos casos no se trata solamente de falta de recursos, sino de administración, hábitos y valores.



El jefe comunal remarcó sobre la importancia de que quienes se sumen sea de vocación para ayudar al prójimo, “porque Santa Ana es grande y vamos a trabajar cerca de la gente, con talleres desde el CIC, con el padre Alejandro, y con el equipo del Ministerio de Prevención avanzar en este sentido, porque uno de las principales problemáticas es el alcoholismo”.



El Ministro López manifestó que “me parece interesante la manera que empezaron a mostrar acciones, a embellecer el lugar, ver las personas con las que podemos contar y es hermoso en su tiempo, ver esta posibilidad concreta de trabajar, de poder brindar ayuda las personas que están sufriendo, estamos para acompañarte y Santa Ana seguro será un lugar modelo para replicar”.



El Subsecretario Padilla, en tanto, destacó el sueño que se está concretando del intendente de mejorar el barrio Martín Chico, por la visión con proyección, que cuenta con todo el apoyo para hacer realidad de manera conjunta. Referentes de distintos sectores, en tanto, manifestaron la voluntad de trabajar por



mejorar y ayudar a los niños, adolescentes y sus familias, ya que las adicciones conllevan a una sumatoria de distintas problemáticas, por ello expresaron la voluntad de avanzar y aunar fuerzas por mejorar Martín Chico, así como otros sectores de la localidad.